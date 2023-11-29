Війна, життя та їжа: які полотна на воєнну тему можна побачити на свіжій виставці у Києві

Художник Владислав Шерешевський представив понад сорок своїх нових картин на виставці "Війна. Життя триває", багато з яких присвячені темі їжі та напоїв.

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Відбулося відкриття нової виставки Владислава Шерешевського під назвою "Війна. Життя триває", що включає його цьогорічні полотна. Шерешевський відомий як один з найкращих українських майстрів мистецтва. Про це повідомляє Фокус у своєму матеріалі "Хочеться з'їсти. У Києві відкрилася "смачна" виставка, де тема їжі та напоїв об'єднала війну і мир".

Художник представив понад сорок своїх нових картин, багато з яких присвячені темі їжі та напоїв.

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Хочеться з'їсти. У Києві відкрилася "смачна" виставка, де тема їжі та напоїв об'єднала війну і мир

Важливо

Хочеться з'їсти. У Києві відкрилася "смачна" виставка, де тема їжі та напоїв об'єднала війну і мир

Історія "кулінарного асорті" розпочалася з того, що ще під час війни Владислав Шерешевський, влаштовуючи свою виставку, у своїх полотнах, як завжди, грав зі словами. Він зобразив "Паляницю" (девіз українських захисників у березні 2022 року) — чарівний хліб на чорно-космічному тлі. Ці роботи Шерешевського тут же стали дуже популярними та швидко розійшлись, мов "гарячі пиріжки". Глядачі оцінили їх. Ця серія полотен почала завойовувати все більше популярності, що дивувало самого художника. Шерешевський вирішив розширити свій "асортимент".

Тут тема їжі та напоїв несподівано перетворилася на військову тематику: на картині "Ранкова кава" міцний напій вживають на передовій троє бійців.

Фото: Костянтин Рильов

Є постмодерністська імпровізація на тему кіно та війни у полотні "Хочеш взяти гармату? Так, Zет?". Це буде цікаве для кіногурманів. Названий у відомому бойовику Тарантіно "Кримінальне чтиво" (1994), Zет — це охоронець-маніяк, що заґвалтував Марселласа Волеса. Боксер Бутч, якого зіграв Брюс Вілліс, звільнився від мотузок та хотів втекти, але пошкодував Волеса. Він узяв японський меч — катану з вітрини магазину і спершу зарізав охоронця, а потім і Волеса. На полотні відображена ця напружена сцена, коли охоронець Z схопився з свій пістолет, й прозвучала культова фраза, якою художник назвав картину.

Владислав Шерешевський, "Хочеш взяти гармату? Так, Zет" Фото: Костянтин Рильов

"Z" стала українським прізвиськом для російських окупантів. Шерешевський переніс сцену з культового фільму на російсько-українську війну.

Цікаво, що у Шерешевського є ще одне полотно з цитатою, але цього разу не з кіно, а з літератури — "Божественна комедія" Данте. Картину названо за рядками перед входженням поета у пекло: "На півдорозі земного буття, втративши слід, вступив я в ліс дрімучий. Він височів, настільки грізний і могутній". На полотні зображено пам'ятник італійському поетові у Києві, захищений мішками з піском від обстрілу. Це символічне полотно: поет потрапив у пекло війни.

"На пів шляху свого земного світу, я трапив у похмурий ліс густий. Бо стежку втратив млою оповиту", Владислав Шерешевський Фото: Костянтин Рильов

Поруч із ним — український військовий "Розвідник".

Владислав Шерешевський, "Розвідник" Фото: Костянтин Рильов

А навпроти них висить портрет "Коригувальника" російських обстрілів.

Владислав Шерешевський, "Коригувальник" Фото: Костянтин Рильов

Де можна побачити картини у Києві

Адреса експозиції: Vakulenko Art, Київ, вул. Костьольна, 8, 11:00 — 19:00 (пн, пн, пт — вихідні). Виставка триватиме до 24 грудня. Вхід вільний.

Докладніше читайте у матеріалі Фокусу "Хочеться з'їсти. У Києві відкрилася "смачна" виставка, де тема їжі та напоїв об'єднала війну і мир".

Нагадаємо, Фокус у своєму арт-розслідуванні розкрив сенс легендарної картини Сальвадора Далі, показавши, що вона, як не парадоксально, пов'язана з їжею.