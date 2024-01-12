Платье мести: Натали Портман после развода появилась на публике в эффектном наряде

Актриса вышла в свет после того, как подтвердила расставание со своим мужем Бенджамином Мильпье. Натали выглядела потрясающе в черном узком платье.

Related video

Натали Портман наглядно продемонстрировала уже своему бывшему мужу Бенджамину Мильпье, что он потерял, появившись в элегантном маленьком черном платье на шоу Джимми Киммела. Ранее стало известно, что актриса рассталась с хореографом Мильпье после того, как он ей изменил. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя звезда "Черного лебедя", которая собирается сыграть главную роль в новом фильме с Джоном Красински, выглядела потрясающе в пикантном наряде, который она надела для выступления на шоу.

Натали вышла в свет в мини-платье с прозрачным черным бюстгальтером под лифом без бретелек. Свой образ она дополнила лаконичными черными босоножками на высокой шпильке, уложила волосы и накрасила ногти алым лаком.

Натали Портман и ее платье мести Фото: Getty Images

Словом, Натали явно последовала примеру принцессы Дианы и многих других женщин, которые после травмирующего разрыва с любимым, надевают свое самое эффектное платье и отправляются на прием, или вечеринку.

Ранее Натали Портман заявила в интервью Wall Street Journal, что живет в Париже со своими двумя детьми, и не упомянула Мильпье.

Натали Портман и ее платье мести Фото: Getty Images

Напомним, Портман и Мильпье прожили в браке 11 лет и воспитывают двоих детей: 12-летнего сына Алефа и шестилетнюю дочь Амалию. Они познакомились в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого Мильпье занимался хореографией.

Натали Портман на шоу Джимми Киммела

Пара обручилась в 2010 году и поженилась в 2012 году в Биг-Суре, Калифорния.

Бенджамин также работал над хореографией для мрачной музыкальной драмы Натали "Vox Lux" в 2018 году, в которой она сыграла женщину, которая пережила стрельбу в школе и стала поп-звездой.

В прошлом году французские таблоиды написали, что у 46-летнего Бенджамина был роман с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен.

Позже инсайдеры сообщили, что роман хореографа с Камиллой был недолгим, он раскаялся и "делал все, что мог", чтобы заставить "Натали простить его и сохранить их семью".

"Натали невероятно скрытна и не собирается разглашать это в средствах массовой информации. Ее самым большим приоритетом является защита ее детей и их частной жизни", — рассказал друг пары, уточнив, что сложившаяся ситуация невероятно болезненна для Натали, которая старается справиться душевной травмой и оградить свою семью от внимания журналистов.

Она старалась сохранить брак, но, видимо, она так и не смогла смириться с изменой мужа.

Напомним, ранее Натали Портман появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в роскошном платье, расшитом маленькими цветами. Актриса вела себя очень сдержанно и практически не улыбалась.