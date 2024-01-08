Одинокая и грустная: Натали Портман вышла на красную дорожку "Золотого глобуса 2024"

В августе 2023 года Натали Портман рассталась с мужем Бенджамином Мильпье после слухов о его изменах. И хотя пара официально не развелась и работала над отношениями, актриса была на церемонии "Золотой глобус 2024" очень грустной и без обручального кольца.

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42-летняя оскароносная актриса Натали Портман впервые после расставания с мужем Бенджамином Мильпье вышла на красную дорожку. Звезда в гордном одиночестве позировала на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, сообщает Daily Mail.

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Перед публикой знаменитость появилась в сверкающем платье в пол от Dior с блестками и завышенной талией, которое подчеркивало ее хрупкую фигуру. Она дополнила образ серьгами с бриллиантами и туфлями Jimmy Choo, а свои каштановые локоны собрала назад в тугой пучок. На ее руке снова не было обручального кольца, что еще раз подтвердило слухи о проблемах в семье актрисы.

Позируя фотографам, звезда практически не улыбалась.

Натали – обладательница двух "Золотых глобусов. Она получила награду за лучшую роль актрисы в драматическом фильме в 2005 году за фильм "Ближе" и награду за лучшую роль актрисы второго плана в любом кинофильме в 2011 году за фильм "Черный лебедь".

Актриса выбрала для церемонии роскошное платье от Dior Фото: Getty

О проблемах в семейной жизни Портман заговорили в июне прошлого года. Во французском журнале Voici утверждалось, что 46-летний Мильпье изменял своей жене, с которой прожил 11 лет, с 25-летней активисткой по борьбе с изменением климата по имени Камилла Этьен.

В августе после сообщений о романе супруги разошлись. СМИ утверждали, что пара рассталась после того, как попыталась восстановить свои отношения после заявлений Мильпье об измене.

Однако источник, близкий к актрисе, сообщил, что информация о расставании — это всего лишь "слухи" и "спекуляции", и твердого решения еще не принято.

У Портман, уроженки Иерусалима (Израиль), и Мильпье, который родом из Бордо (Франция), двое детей: 12-летний сын Алеф и шестилетняя дочь Амалия.

Натали и Бенджамин встретились еще в 2009 году на съемках психологического фильма ужасов "Черный лебедь", для которого Мильпье поставил хореографию. Влюбленные обручились в 2010 году и поженились в 2012 году в Биг-Суре, Калифорния.

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