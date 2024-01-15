Как понять, что вам не хватает витамина B12: 5 скрытых признаков дефицита

Несбалансированное питание, стресс и плохой сон негативно сказываются на нашем здоровье, поэтому важно замечать признаки, которые указывают на дефицит питательных веществ. Вот по каким симптомам можно заподозрить недостаток витамина В12.

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Витамин В12 — важное питательное вещество, которое, по данным Национального института здравоохранения, играет очень важную роль в организме, поддерживая выработку ДНК, эритроцитов и здоровье нервной системы. К сожалению, дефицит витамина B12 довольно распространен: от 40% lj 80% людей в развитых странах испытывают недостаток этого жизненно важного питательного вещества. Перед вами пять скрытых признаков дефицита витамина B12. Об этом пишет Eating Well.

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По данным Национального института здравоохранения, здоровым взрослым обычно требуется около 2,4 мкг витамина B12 в день, и эта потребность увеличивается во время беременности или кормления грудью. Хотя это может показаться небольшим количеством, витамин B12 играет важную роль в различных функциях организма: от производства энергии до поддержания здоровья нервной системы. Это важное питательное вещество можно найти в различных продуктах, таких как мясо, рыба и молочные продукты. Для тех, кто придерживается вегетарианской и веганской диеты, отличными растительными источниками являются обогащенные злаки, растительное молоко и пищевые дрожжи. Итак, какие же признаки указывают на дефицит витамина В12.

Постоянная усталость

Фото: Freepik

Чувство постоянной усталости может быть тонким индикатором дефицита витамина B12. Это важнейшее питательное вещество играет ключевую роль в производстве энергии в организме. Когда вы не получаете достаточного количества B12, вы можете испытывать постоянную усталость, слабость и даже вялость. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что дефицит кобаламина (витамин B12) может привести к "снижению энергии и толерантности к физическим нагрузкам, а также к усталости и одышке".

Дипломированный диетолог доктор медицинских наук Бриттани Любек: "Усталость часто встречается у взрослых и может быть вызвана многими причинами, включая плохой сон и напряженный график. Клетки вашего организма нуждаются в витамине B12 для правильного функционирования и получения достаточной энергии. Поэтому недостаток витамина B12 может вызвать усталость, особенно если она сохраняется и не проходит после отдыха".

Покалывание или онемение конечностей

"Покалывание и онемение возникают при нарушении работы нервной системы", — объясняет Любек. "Витамин B12 необходим для защиты миелиновой оболочки, покрывающей и защищающей нервы. Однако покалывание и онемение являются признаками многих других заболеваний, из-за которых может быть сложно связать их с дефицитом B12".

Необъяснимое покалывание или онемение, особенно в конечностях, могут сигнализировать о дефиците витамина B12. Исследования показывают, что помимо покалывания и онемения дефицит B12 может также проявляться в виде боли, уменьшения мышечной массы и потери чувствительности. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, проконсультируйтесь со своим врачом.

Забывчивость

Фото: Freepik

Согласно исследованию Cureus, проведенному в 2020 году, провалы в памяти, затуманенность сознания и плохая когнитивная деятельность, могут быть скрытыми признаками дефицита витамина B12. Этот витамин играет решающую роль в функционировании мозга, а его дефицит может способствовать проблемам с памятью и трудностям с концентрацией внимания.

"Все время от времени что-то забывают, но может возникнуть проблема, если вы постоянно забываете основную информацию. В тяжелых случаях дефицит B12 может вызвать потерю памяти и забывчивость", — говорит Любек.

Частые перепады настроения

Дефицит витамина B12 может иметь удивительное влияние на ваше настроение и психическое здоровье. От раздражительности до необъяснимых приступов печали — эти симптомы могут разрушить вашу повседневную жизнь и отношения. "Еще одним осложнением дефицита B12 для нервной системы являются изменения настроения", — говорит Любек. "Настроение меняется регулярно, поэтому трудно связать этот симптом с дефицитом B12. Однако если вы обнаружите, что вы постоянно подавлены или раздражительны, то это может быть дефицит витамина B12".

Диарея

Фото: Freepik

Проблемы с пищеварением, включая диарею, могут указывать на различные проблемы со здоровьем, и дефицит витамина B12 является одним из возможных виновников. Одно исследование пришло к выводу, что диарея может возникнуть в тяжелых случаях дефицита витамина B12.

"Диарея не является частым симптомом дефицита B12, но возможна", — утверждает Любек. "Однако диарея может быть вызвана многими другими причинами, включая пищевое отравление, изменение диеты и хронические проблемы с пищеварением".

Напомним, скрытые признаки дефицита витамина D, которые часто остаются незамеченными.

Ранее Фокус писал о том, что недостаток витамина В12 часто можно заподозрить по состоянию ногтей и вовремя принять меры.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.