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Стиль жизни

Ольга Фреймут показала редкие кадры троих детей (фото)

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Фото: freimutolia\Instagram | Ольга Фреймут с сыном

Знаменитость поделилась строками поэзии британского автора. Лирика очень растрогала Ольгу Фреймут, ведь перекликается с событиями в Украине.

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась редкими кадрами своих троих детей. Семейные снимки звезда экрана опубликовала в Instagram.

На первом кадре предстал сын знаменитости Валерий. Он держал в руках кота.

Впоследствии Фреймут показала старшую дочь Злату, которая держала на руках младшую сестру Евдокию.

Семейные кадры телеведущая сопроводила строками из стихотворения британской поэтессы Варсан Шайр — "Home". По словам многодетной мамы, поэзия ее настолько растрогала, что она не могла ею не поделиться. А особенно звезду экрана потрясло то, что лирика перекликается с событиями в Украине, когда людям из-за войны пришлось покидать свои дома.

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Фото: freimutolia\Instagram
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Фото: freimutolia\Instagram
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Фото: freimutolia\Instagram

Сейчас Ольга Фреймут замужем за продюсером и генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, которому родила двоих детей — Валерия и Евдокию. Также у нее есть старшая дочь Злата Митчелл, которая живет и учится в США.

Тем временем телеведущая живет в Лондоне с двумя младшими детьми.

Ольга Фреймут с дочерью Златой

Фреймут довольно редко показывает семейные кадры с мужем или детьми.

Напомним, 17-летняя дочь Ольги Фреймут вернулась в Украину на новогодние праздники.

Также Фокус писал о бойфренде старшей дочери Ольги Фреймут.