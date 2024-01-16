Ольга Фреймут показала рідкісні кадри трьох дітей (фото)

Знаменитість поділилася рядками поезії британської авторки. Лірика дуже розчулила Ольгу Фреймут, адже перегукується з подіями в Україні.

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Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася рідкісними кадрами своїх трьох дітей. Сімейні знімки зірка екрану опублікувала в Instagram.

На першому кадрі постав син знаменитості Валерій. Він тримав у руках кота.

Згодом Фреймут показала старшу доньку Злату, яка тримала на руках молодшу сестру Євдокію.

Сімейні кадри телеведуча супроводила рядками з вірша британської поетеси Варсан Шайр – "Home". За словами багатодітної мами, поезія її настільки розчулила, що вона не могла нею не поділитися. А особливо зірку екрану приголомшило те, що лірика перегукується з подіями в Україні, коли людям через війну довелося покидати свої домівки.

Наразі Ольга Фреймут одружена з продюсером та генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком, якому народила двох дітей — Валерія та Євдокію. Також у неї є старша донька Злата Мітчелл, яка мешкає та навчається в США.

Тим часом телеведуча мешкає у Лондоні з двома меншими дітьми.

Ольга Фреймут з донькою Златою

Фреймут доволі рідко показує сімейні кадри з чоловіком чи дітьми.

Нагадаємо, 17-річна дочка Ольги Фреймут повернулася до України на новорічні свята.

Також Фокус писав про бойфренда старшої доньки Ольги Фреймут.