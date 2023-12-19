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Стиль життя

Старша донька Олі Фреймут показалася на кордоні з Україною і повідомила про повернення на Батьківщину

Злата тривалий час перебувала на навчанні в США
Фото: https://www.instagram.com/zlata_mitchell/ | Злата тривалий час перебувала на навчанні в США

Донька Олі Фреймут навчається в Америці, де і жила тривалий час. Вочевидь, дівчина приїхала на Батьківщину святкувати різдвяні свята.

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17-річна донька української телеведучої, відомою в зйомках таких програм як "Підйом", "Шоуманії", "Хто зверху?", "Ревізора" на "Новому каналі" Олі Фреймут, Злата Мітчелл, повернулася з Америки в Україну. Першими фото з батьківщини дівчина поділилася на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, дівчина опублікувала фото з автобуса в нічний час і позначила на фото свою геолокацію, де видно, що вона вже в Україні. Ймовірніше всього, фото зроблене після того, як автобус пройшов митний контроль на кордоні з Польщею.

Такі висновки можна зробити і через те, що напередодні Злата опублікувала фото з Варшави. Донька Фреймут поділилася, що дуже втомилася від виснажливого шляху додому. Однак заявила, що дуже щаслива бути на батьківщині.

Донька Олі Фреймут приїхала на Батьківщину Fullscreen
Донька Олі Фреймут приїхала на Батьківщину
Фото: https://www.instagram.com/stories/zlata_mitchell/?r=1

"home. exhausted but so so grateful", — написала Злата, що у перекладі означає: "Дім. Виснажена, але дуже вдячна"

Варто відзначити, що допис дівчина опублікувала вже майже добу тому, однак досі не розповіла шанувальникам як вона дісталася додому, а головне з якою метою вона все ж повернулася. Як варіант, Злата приїхала на Батьківщину святкувати різдвяні свята.

Варто відзначити, що зіркова мама Злати, Оля Фреймут, разом з її братами та сестрами — 7-річним Валерієм та 6-річною Євдокією живуть у Великобританії.

Нагадаємо, 17-річна донька Олі Фреймут показала як проводить час зі своїм бойфрендом.