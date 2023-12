Старша донька Олі Фреймут показалася на кордоні з Україною і повідомила про повернення на Батьківщину

Донька Олі Фреймут навчається в Америці, де і жила тривалий час. Вочевидь, дівчина приїхала на Батьківщину святкувати різдвяні свята.

17-річна донька української телеведучої, відомою в зйомках таких програм як "Підйом", "Шоуманії", "Хто зверху?", "Ревізора" на "Новому каналі" Олі Фреймут, Злата Мітчелл, повернулася з Америки в Україну. Першими фото з батьківщини дівчина поділилася на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, дівчина опублікувала фото з автобуса в нічний час і позначила на фото свою геолокацію, де видно, що вона вже в Україні. Ймовірніше всього, фото зроблене після того, як автобус пройшов митний контроль на кордоні з Польщею.

Такі висновки можна зробити і через те, що напередодні Злата опублікувала фото з Варшави. Донька Фреймут поділилася, що дуже втомилася від виснажливого шляху додому. Однак заявила, що дуже щаслива бути на батьківщині.

Донька Олі Фреймут приїхала на Батьківщину Фото: https://www.instagram.com/stories/zlata_mitchell/?r=1

"home. exhausted but so so grateful", — написала Злата, що у перекладі означає: "Дім. Виснажена, але дуже вдячна"

Варто відзначити, що допис дівчина опублікувала вже майже добу тому, однак досі не розповіла шанувальникам як вона дісталася додому, а головне з якою метою вона все ж повернулася. Як варіант, Злата приїхала на Батьківщину святкувати різдвяні свята.

Варто відзначити, що зіркова мама Злати, Оля Фреймут, разом з її братами та сестрами — 7-річним Валерієм та 6-річною Євдокією живуть у Великобританії.

