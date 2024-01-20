Мешали шумные студенты: у Елизаветы II был дворец, в котором она никогда не жила (фото)

Королевская семья известна своими роскошными владениями и Форт Бельведер не исключение. Построили дворец еще несколько столетий назад, но сейчас он окружен шумными заведениями для молодежи.

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Покойная королева Великобритании Елизавета II владела роскошным дворцом в Виндзорском поместье, но никогда в нем не жила из-за шумных соседей. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет про территорию в Сурейе, которая окружена шикарными пабами и очень шумными студентами. Форт Бельведер построили между 1750 и 1755 годами и предназначалось поместье принцу Уильяму Августу.

Этот дворец называют одним из самых роскошных, который когда-либо принадлежал королеве, однако, она никогда в нем не жила. Он находится в двух шагах от ряда других королевских резиденций, включая Камберленд-Лодж, Ройал-Лодж, Крэнборн-Лодж и Форест-Лодж, но соседями особняка являются не только представители королевской семьи.

В 10 минутах езды от Форта Бельведер находится Королевский университет Холлоуэй и некоторые студенческие района. Там молодежь регулярно веселится в барах.

В другой стороне от особняка также расположены ночные клубы и популярные среди студентов заведения, где они проводят свободное от учебы время. К слову, рядом стоит паб с 400-летней историей. В нем соломенная крыша и подают классические британские блюда.

Форт Бельведер: что известно про дворец

Построен он в стиле готического возрождения. Король Георг IV в свое время расширил поместье и добавил восьмиугольную столовую, большой флагшток и трехэтажную пристройку. Позже королева Виктория использовала этот дворец в качестве чайного домика, а в 1860-х его открыли для публики.

У Елизаветы II был дворец, в котором она никогда не жила Фото: Daily Star У Елизаветы II был дворец, в котором она никогда не жила Фото: Daily Star

В 1929 году в поместье переехал принц Эдуард и провел очередную реконструкцию. Он добавил ванные комнаты, душевые, центральное отопление и паровую баню.

Потом в поместье переехал канадский магнат розничной торговли Гален Уэстон с женой Хиллари. В 2021 году он скончался, но его семья продолжает там проживать.

В 2022 году были слухи, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон могут переехать туда из Лондона, чтобы быть ближе к королеве, но этого не произошло.

Напомним, 6 октября сообщалось, что завещания Елизаветы II и принца Филиппа будут храниться в секрете в течение 90 лет. Это необходимо для того, чтобы защитить "достоинство" королевы и близких членов ее семьи.