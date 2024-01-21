Низкие каблуки на улице: как выбрать удобные сапоги

Довольно часто наши уверенность и спокойствие зависят от удобной обуви, которая этой зимой имеет тенденции к сапогам на низком каблуке.

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Опять мы возвращаемся к нашему любимому streetstyle, ведь несмотря на дистанционное общение, к которому мы уже привыкли за годы пандемии и воздушных тревог, все чаще стремимся к офлайн-жизни. Поэтому и хотим выглядеть элегантно, при этом чувствуя себя комфортно и непринужденно. И довольно часто наши уверенность и спокойствие зависят от удобной обуви, которая этой зимой имеет тенденции к сапогам на низком каблуке.

А узнали мы об этом по материалам vogue.it, которые обнародовал vogue.ua. Итак, от изысканных моделей до практичной обуви на широком каблуке и ковбойских сапог — какие модели будут самыми актуальными в этом сезоне.

Сапоги на широком каблуке

Сапоги на широком каблуке — это модель, которая идеально подходит и тем, кто не любит обувь на шпильке, и тем, кто ищет элегантную обувь на каждый день. Сочетайте их с длинными юбками всех типов, а также с колготками и шортами. В целом такие сапоги идеально подходят и к офисному, и повседневному дресс-коду, потому что отличаются определенной элегантностью. Да и разнообразие моделей такой обуви позволит по-настоящему украсить любой образ.

Сапоги с металлическим носком

Такие модели довольно привлекательно смотрятся с юбками миди с пайетками и корсетными блейзерами, которые повторяют силуэт.

Сапоги-слаучи с острым носком

Всегда оказываются безошибочным вариантом, если хочется выглядеть элегантно, особенно в тандеме с мини-юбкой. Если же дополнить наряд белой рубашкой и пальто типа оверсайз с широкими лацканами в тон обуви, вы станете центром внимания streetstyle.

Сапоги с овальным носком

Прекрасны в сочетании с мини-юбками. А еще нужны красивые колготы, чтобы выглядеть чрезвычайно элегантно.

Классические высокие сапоги

У вас еще не было black look? А попробуйте! Например, высокие сапоги на широком каблуке вместе с твидовым пальто. Впечатление гарантировано.

Сапоги с широкими голенищами

Как красиво и тепло этой зимой, ведь в эти сапоги можно заправить брюки. И они идеально подходят со свитерами и курткой.

Сапоги на каблуке kitten heels

Среди самых желанных можно увидеть модели сапог на каблуке kitten heels. Они удобны и универсальны, к тому же им удается утончить фигуру, делая каждый образ более привлекательным.

Ковбойские сапоги

Эти сапоги всегда среди любимых моделей из-за их альтернативного дизайна и безграничных возможностей стилизации. А вот разнообразие их поражает — от полностью черных до моделей с яркими контрастными аппликациями и вышивкой. Подходят ковбойские сапоги к любому образу — и повседневному, и вечернему.

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