Брендовые дождевики: Канье Уэст и Бьянка Цензори вышли в свет в парных образах

Рэпер показал свои новые титановые зубы. А в качестве наряда для выхода в свет он и его жена выбрали дождевики Balenciaga.

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Канье Уэст продолжает шокировать поклонников и модных экспертов своими оригинальными нарядами. Рэпер вышел в свет со своей женой Бьянкой Цензори в парных образах – дождевиках Balenciaga. Произошло это на следующий день после того, как его бывшая Ким Кардашьян поддержала скандальный бренд и стала его амбассадором. Об этом пишет Daily Mail.

46-летний рэпер надел серо-коричневый дождевик Balenciaga, направляясь в торговый центр Century City Mall, а затем пообедал в Sunset Towers со своей женой Бьянкой Цензори в понедельник.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Пара наслаждалась краткой передышкой от ненастной погоды, когда они вошли на парковку, где их и заметили.

Внимательные наблюдатели отметили, что, похоже, Бьянка под дождевик не надела ничего, кроме трусиков-бикини.

Пикантности ситуации добавил тот факт, что Канье и Бьянка выбрали бренд Balenciaga всего через день после того, как его бывшая жена Ким Кардашьян была назначена послом бренда.

Также Канье Уэст продемонстрировал свои новые титановые зубы, которые установил вместо своих собственных.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Канье ранее сотрудничал с Balenciaga, но в 2022 году они отказались от него из-за его антисемитских высказываний и различных сомнительных заявлений.

Именно Канье, как известно, познакомил Ким Кардашьян с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией и дал начало их плодотворному сотрудничеству. Дочери пары тоже носят одежду этого бренда.

Ким Кардашьян ранее признала, что именно Уэст познакомил ее с миром моды, выступая на церемонии вручения награды "Выбор народа" в 2021 году, где она получила награду в области моды.

"Я благодарю Канье за ​​то, что он действительно познакомил меня с миром моды. Я влюбилась в моду, и меня вдохновляют многие люди. Но это похоже на сон", — говорила Ким.

Напомним, ранее стоматолог рассказал, что титановые челюсти Канье, может, и выглядят эффектно и впечатляюще, но у него, скорей всего, начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Канье будет трудно есть, учитывая, что поверхности его нового протеза плоские и громоздкие, что затрудняет разрывание и пережевывание пищи. А также новые протезы могут повлиять на его речь.