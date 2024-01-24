Принц Гарри и Меган Маркл встретились с премьер-министром Ямайки, который ненавидит монархию

Герцог и герцогиня Сассекские посетили премьеру нового фильма "Боб Марли: Одна любовь". И встретились с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом во время визита в Кингстон.

Related video

Принца Гарри и Меган Маркл сегодня назвали "бесчувственными" после того, как они позировали с премьер-министром Ямайки, который хочет отказаться от монархии, в то время как король готовится к операции на простате, а Кейт восстанавливается в больнице после операции на брюшной полости. Герцог и герцогиня Сассекские побывали в Кингстоне на премьере фильма о Бобе Марли. Об этом пишет Daily Mail.

Их визит вызвал недоумение, учитывая, что Ямайка продолжает продвигаться вперед в плане разрыва связей с британской монархией с помощью референдума, который должен состояться позднее в этом году.

Сассексы также позировали с Марлен Малаху Форте, министром по правовым и конституционным вопросам Ямайки, которая заявила в прошлом году, что Ямайка вскоре может "разорвать связи" с монархией, потому что пришло время, чтобы будущее нации оказалось "в руках Ямайки".

Неясно, почему премьер-министр Ямайки позировал с Гарри, ведь несмотря на то, что он больше не является работающим членом королевской семьи, он не отказался от титула принца и все еще является представителем монархии с котором Холнесс хочет разорвать связи.

Принц Гарри, Меган Маркл, Эндрю Холнесс с женой и министр культуры Оливия Гранж Фото: Getty Images

"При обычных обстоятельствах не было бы ничего плохого, если бы они пошли на премьеру фильма. Но в то время, когда его отец ложится под нож, а Ямайка шумит о свержении монархии, это довольно бесчувственно", — отметили комментаторы.

Королевский комментатор Ричард Фицуильямс добавил: "Появление Гарри и Меган в Кингстоне на премьере фильма "Боб Марли: Одна любовь" стало неожиданностью".

По его словам, герцоги Сассекские прекрасно понимают, что карибский тур Уильяма и Кэтрин, включающий Ямайку в марте 2022 года, считался весьма проблематичным.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Ямайке Фото: Getty Images

"Премьер-министр Эндрю Холнесс, который был с Сассексами на премьере, сообщил Уэльсам, что страна станет республикой, и говорил о "нерешенных проблемах" с Великобританией", — напомнил он.

Гарри ранее побывал на Ямайке в 2012 году во время своего тура по Карибскому морю в честь бриллиантового юбилея, и его видели танцующим с большой толпой под хит Марли One Love. Он также встретился с вдовой покойного музыканта Ритой Марли.

Напомним, премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в марте 2022 года во время визита принца Уильяма и Кейт Мидддлтон заявил, что Ямайка движется дальше и принимает свою судьбу как независимая страна, позже назвав переход к республиканской модели неизбежным.

Он также объявил о создании комитета по конституционной реформе, который будет оказывать помощь в переходном периоде.

Ямайка, бывшая колония Великобритании, начала процесс разрыва связей с британской монархией, следуя по стопам Барбадоса.

Ямайка впервые попала в руки Англии в 1655 году, когда она была отобрана у Испании, которая привезла первых африканцев в качестве рабов. Около 600 000 африканцев были привезены на Ямайку в качестве рабов в период с 15 по 19 века для работы на сахарных, хлопковых и банановых плантациях.

Она получила независимость в 1962 году, но сохранила за собой британского монарха в качестве главы государства и осталась в составе Содружества.

Еще до смерти королевы Елизаветы в сентябре 2022 года республиканские настроения все больше охватывали Карибский регион. Барбадос отказался от монархии в 2021 году. Антигуа и Барбуда, Белиз и Багамские острова выразили заинтересованность в разрыве связей с британской короной, а Тринидад и Тобаго и Доминика уже являются республиками.

Приняв корону после смерти матери, Чарльз стал главой не только Британии, но и 14 других королевств, включая Канаду, Австралию и Ямайку.

Принц Гарри и Меган Маркл на Ямайке Фото: Getty

На премьере фильма принц Гарри появился в синем костюме и рубашке без галстука, а Меган Маркл выбрала черное платье, открывающее плечи, с пышной юбкой и дополнила образ лаконичными золотыми серьгами от бренда Jennifer Meyer. Ранее она надевала браслет этой калифорнийской марки для съемки на обложку Time.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри поддержали Кейт Миддлтон и короля Чарльза III. Они прислали сообщения с пожеланиями выздоровления на фоне новостей об их проблемах со здоровьем.