Хит 2000-х Софи Эллис-Бэкстор поднялся в топы после фильма "Солтберн"

Поколение Z возродило к жизни хиты 20-летней давности. Они стали саундтреками в популярных фильмах, вышедших в последние месяцы.

Related video

Возможно, мы только что вступили в 2024 год, но после беглого взгляда на музыкальные чарты можно подумать, что это 2004 год. В последние недели топ-40 снова наводнили хиты нулевых после того, как поколение Z открыло для себя песни, которые когда-то были хитами. И песня Софи Эллис-Бекстор "Murder on the Dancefloor" поднялась в чартах спустя 23 года, также, как и хит новозеландской певицы Наташи Бедингфилд "Unwriting". Об этом пишет Daily Mail.

Эпатажный фильм "Солтберн" дал неожиданный импульс британской певице Софи Эллис-Бекстор после того, как ее культовый трек "Murder on the Dancefloor" был использован финальной сцене психологического триллера.

Хит Софи Эллис-Бекстор "Murder on the Dancefloor"

В то же время поп-сенсация нулевых британка Наташа Бедингфилд делает новую заявку на первое место после своего хита 2004 года "Unwriting", показанного в ром-коме Сидни Суини "Кто угодно, но не ты".

Более чем два десятилетия спустя песня взлетела в чартах Spotify и повторила свой первоначальный успех благодаря тому, что поколение Z заново открыло для себя популярную в начале 2000-х певицу.

После ее недавнего успеха в чартах на прошлой неделе выяснилось, что Софи заключила крупную сделку со своим старым лейблом.

Этот хит также впервые принес певице успех на прибыльном американском рынке, что, по словам друзей звезды, "застало ее врасплох".

Трейлер фильма "Солтберн"

Во время пандемии Софи — дочь бывшей ведущей Blue Peter Джанет Эллис — стала сенсацией после того, как танцевала на кухне и размещала клипы в социальных сетях.

Это привело к тому, что она выпустила альбом под названием Songs From The Kitchen Disco, а также выиграла сделку с BBC, которая каждую неделю транслирует ее плейлист в своем приложении Sounds.

Что касается Наташи Бедингфилд, то ее хит "Unwriting", вышедший в 2004 году и имевший успех в чартах по обе стороны Атлантики, вновь привлек внимание меломанов.

Саундтрек к фильму "Кто угодно, но не ты" стал популярным на TikTok, поскольку люди используют его в своих видеороликах.

Трейлер фильма "Кто угодно, но не ты"

Так что Наташа записала новый трек, первый после ее хита 2007 года "Love Like This", который достиг 20-го места в музыкальных чартах.

Бедингфилд рассказала о возвращении в мире музыки, записав сообщение в соцсетях.

Хит Наташи Бедингфилд "Unwriting"

"Раньше мои песни тоже использовались в фильмах, но сейчас все по другому. Трек заставляет вас чувствовать себя радостней. Люди на самом деле поют ее, выходя из кинотеатра! За прошедшие годы Unwriting каким-то образом стал гимном, который нужно петь во всю глотку. Это делает меня самой счастливой девушкой в ​​мире", — призналась певица.

Ранее эта же песня использовалась для реалити-шоу MTV The Hills с 2006 по 2010 год.

Напомним, ранее, после выхода фильма "Солтберн", туристы стали буквально осаждать величественное имение, где снималась картина. Поместье Дрейтон-Хаус в Нортгемптоншире принадлежит семье Саквилл и обычно закрыто для публики.