Хіт 2000-х Софі Елліс-Бекстор піднявся в топи після фільму "Солтберн"

Покоління Z відродило до життя хіти 20-річної давності. Вони стали саундтреками в популярних фільмах, що вийшли в останні місяці.

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Можливо, ми щойно вступили у 2024 рік, але після побіжного погляду на музичні чарти можна подумати, що це 2004 рік. Останніми тижнями топ-40 знову наповнили хіти нульових після того, як покоління Z відкрило для себе пісні, які колись були хітами. І пісня Софі Елліс-Бекстор "Murder on the Dancefloor" піднялася в чартах через 23 роки, так само, як і хіт новозеландської співачки Наташі Бедінгфілд "Unwriting". Про це пише Daily Mail.

Епатажний фільм "Солтберн" дав несподіваний імпульс британській співачці Софі Елліс-Бекстор після того, як її культовий трек "Murder on the Dancefloor" використали у фінальній сцені психологічного трилера.

Хіт Софі Елліс-Бекстор "Murder on the Dancefloor"

Водночас поп-сенсація нульових британка Наташа Бедінгфілд робить нову заявку на перше місце після свого хіта 2004 року "Unwriting", показаного в ром-комі Сідні Суїні "Хто завгодно, але не ти".

Більш ніж два десятиліття потому пісня злетіла в чартах Spotify і повторила свій початковий успіх завдяки тому, що покоління Z заново відкрило для себе популярну на початку 2000-х співачку.

Після її недавнього успіху в чартах минулого тижня з'ясувалося, що Софі уклала велику угоду зі своїм старим лейблом.

Цей хіт також уперше приніс співачці успіх на прибутковому американському ринку, що, за словами друзів зірки, "застало її зненацька".

Трейлер фільму "Солтберн"

Під час пандемії Софі — дочка колишньої ведучої Blue Peter Джанет Елліс — стала сенсацією після того, як танцювала на кухні та розміщувала кліпи в соціальних мережах.

Це призвело до того, що вона випустила альбом під назвою Songs From The Kitchen Disco, а також виграла угоду з BBC, яка щотижня транслює її плейлист у своєму застосунку Sounds.

Що стосується Наташі Бедінгфілд, то її хіт "Unwriting", що вийшов 2004 року і мав успіх у чартах по обидва боки Атлантики, знову привернув увагу меломанів.

Саундтрек до фільму "Люблю тебе ненавидіти" став популярним на TikTok, оскільки люди використовують його у своїх відеороликах.

Трейлер фільму "Люблю тебе ненавидіти"

Тож Наташа записала новий трек, перший після її хіта 2007 року "Love Like This", який досяг 20-го місця в музичних чартах.

Бедінгфілд розповіла про повернення у світі музики, записавши допис у соцмережах.

Хіт Наташі Бедінгфілд "Unwriting"

"Раніше мої пісні теж використовували у фільмах, але зараз все інакше. Трек змушує вас почуватися радісніше. Люди насправді співають її, виходячи з кінотеатру! За минулі роки Unwriting якимось чином став гімном, який потрібно співати на всю горлянку. Це робить мене найщасливішою дівчиною у світі", — зізналася співачка.

Раніше цю саму пісню використовували для реаліті-шоу MTV The Hills з 2006 по 2010 рік.

Нагадаємо, раніше, після виходу фільму "Солтберн", туристи стали буквально брати в облогу величний маєток, де знімалася картина. Маєток Дрейтон-Хаус у Нортгемптонширі належить родині Саквілл і зазвичай закритий для публіки.