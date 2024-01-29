8 милых моментов между принцем Гарри и его кузиной Зарой Тиндалл

Ни для кого не секрет, что между Зарой Тиндалл и ее двоюродным братом принцем Гарри особая связь. Члены королевской семьи, выросшие всего в двух шагах друг от друга, с тех пор стали очень близки.

Related video

Зара Тиндалл, единственная дочь королевской принцессы Анны, и принц Гарри, младший ребенок короля Чарльза и покойной принцессы Дианы, дружили с детства. Они выросли вместе, интересовались конным спортом и отлично проводили время вместе. О самых милых моментах между кузенами пишет Hello Magazine.

Сейчас Зара и Гарри уже общаются меньше, так как принц переехал в США вместе с Меган Маркл. Но раньше кузены часто проводили время вместе, а супруг Зары, регбист Марк Тиндалл, даже поддерживал спортсменов на "Играх непокоренных", организованных Гарри.

Объятия на скачках в Аскоте

В 2015 году Зара выглядела заботливой старшей кузиной, когда она присоединилась к принцу Гарри на скачках в Аскоте. В один нежный момент можно было увидеть, как мать троих детей нежно обняла Гарри и они начали что-то бурно обсуждать.

Принц Гарри и Зара Тиндалл на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

В тот солнечный день кузены выглядели очень элегантно: принц Гарри был в обычной аскотской униформе: темно-синем костюме и цилиндре, а Зара солнечный луч в желтом платье и шляпе с цветочным декором.

Праздничное веселье

Хотя королевские встречи обычно носят формальный характер, Зара и принц Гарри привнесли элемент веселья в свое Рождество в Сандрингеме в 2009 году.

Принц Уильям, принц Гарри и Зара Тиндалл Фото: Getty Images

В преддверии ежегодной службы дуэт был в хорошем настроении, во время прогулки в церковь, они шутили, смеялись и махали зевакам. И хоть рядом был и принц Уильям, Заре явно доставляло больше удовольствие общение с младшим кузеном.

Семейная лыжная поездка

Герцог Сассекский и его кузина Зара, похоже, были в восторге, катаясь на лыжах в Швейцарии во время семейной лыжной поездки в 1998 году. Гарри регулярно катался на склонах с юных лет.

Принц Гарри и Зара Тиндалл Фото: Getty Images

И он явно отлично проводил время вместе с кузиной. Тогда принц Гарри щеголял ярко-желтой курткой и красной банданой.

Улыбка поддержки

В 2008 году все члены королевской семьи и принц Гарри, в том числе, посетили свадьбу Питера Филлипса, брата Зары, и его возлюбленной Отем Келли. Зара на свадьбе была подружкой невесты и выглядела очаровательно в светло-зеленом платье. Принц Гарри в желтом жилете и синем галстуке, явно наслаждался и церемонией и общением с любимой кузиной.

Принц Гарри и Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Платье Зары создала знаменитый дизайнер свадебных платьев Вера Вонг.

Платиновый юбилей

Зара стояла рядом с принцем Гарри и Меган на Национальной службе благодарения, состоявшейся в соборе Святого Павла во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы.

Принц Гарри, Меган Маркл и Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Это был один из редких визитов принца Гарри в Великобританию после его переезда в США. Уже тогда между Гарри и Уильямом отношения стали прохладными, так что Гарри предпочел проводить время со своей кузиной Зарой.

И она выглядела потрясающее в розовом платье-пальто ярко-розового цвета и в эффектном головном уборе с цветочным узором цвета фуксии.

Напомним, ранее Зара рассказала, как ей живется без королевского титула. По желанию матери, принцессы Анны, Зару и ее брата Питера не стали наделять титулами, чтобы они жили, как обычные люди. Но при этом Зара занимает 21-е место в очереди на британский престол.