Как одеться в стиле бохо. Чем хорош стиль бохо для тех, кому 50+ (фото)

Как утверждают стилисты, бохо-стиль, который не меняется уже много лет, поможет воплотить дух свободы и зажечь его внутри себя.

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Многие из нас знают о духе свободы 60-70-х годов прошлого столетия уже только по рассказам бабушек и дедушек, которым просто повезло. Но вот непринужденный и уютный отголосок того времени, особенно любимый ценителями уникальной эстетики — стиль бохо — в современной моде нашел свое незаменимое место. Так каков же он, boho style, какие тайны он скрывает и как одеться в этом стиле, чтобы воплотить дух свободы и зажечь его внутри себя. В этом нам помогут стилисты сайта Issaplus.

Непринужденный и по-особенному уютный стиль подходит как женщинам, так и мужчинам, вне зависимости от возраста. Он как бы приглашает нас забыть о стандартах и следовать своему внутреннему голосу. Честно говоря, это не просто одежда, это способ жизни, в котором свобода и креативность идут рука об руку. Стилисты утверждают, что он как холст, на котором любой рисует то, что ему по душе. Они призывают: откройтесь для новых идей, смешивайте цвета, экспериментируйте с фасонами и аксессуарами. И тогда ваш образ воплотит в себе дух бохо.

Принципы бохо стиля для женщин

Как демонстрируют стилисты, особенность этого стиля — плавные и многоуровневые платья и юбки, крестьянские блузы, этнические элементы, украшение вышивкой, ярким принтом, бисером, бахромой и помпонами. Зачастую это многослойная, яркая и красочная одежда.

На что особенно обращают внимание стилисты, это то, что бохо — практически не изменяющийся стиль одежды. Его приверженцы не следят за тенденциями, модными показами и советами экспертов — правила, нормы и принципы не меняются уже многие годы:

многослойность. Все образы достаточно сложные, имеют много деталей и элементов;

женственность. Современный богемный стиль подразумевает женственные образы – юбки, платья, туники. Допустимы джинсы, но не классические скинни или бойфренды. Лучшим вариантом будут джинсы-клеш;

натуральные материалы. Этот принцип распространяется как на одежду, так и на аксессуары к ней – бусы, браслеты, кольца, серьги. Часто применяется дерево, лен, хлопок;

яркие цвета, пестрые узоры – все это неотъемлемая часть бохо. Благодаря умелому сочетанию яркости и приглушенных тонов в целом образы получаются гармоничными и сбалансированными;

свобода и комфорт – никаких стягивающих свободу одежд. Только легкие и комфортные наряды;

обилие дополнительного декора — бахрома, рюши, вышивка, шнуровка.

Многогранность бохо

Этот стиль настолько многогранен и неоднозначен, что полюбился и свободолюбивым художникам, и голливудским звездам, и политикам, утверждают стилисты сайта dress-mag.com..

Бохо-классик

Дорогие ткани – бархат, жаккард, вельвет, шерсть, кружева. Все выбранные фактуры имеют яркие цвета и сочетают тяжесть материала с легкостью кружева или мохера.

Гламур, или бохо-шик

Изысканные и утонченные образы. Они создаются добавлением меха, цветов, бантов, шифона. Легкие, воздушные платья и юбки, не стесняющие движения топы, майки и туники. Мех чаще искусственный, так как бохо – это не просто стиль одежды, а отношения с окружающей природой и желание ее сохранения.

Эко

Использование исключительно натуральных материалов в одежде и аксессуарах. Все предметы одежды безопасны и экологичны. Тут обилие мелких деталей, винтаж, нежность и романтика.

Хиппи

Отголоски субкультуры в бохо определяются яркими цветами, бахромой, вязаной одеждой и аксессуарами. Отличается намеренной небрежностью, объемом нарядов и свободой движения.

Базовый гардероб в стиле бохо

Хотя принципы этого стиля – удобство и неординарность, однако базовая одежда все же есть:

юбки длины макси свободного кроя. Допустимы юбки длины миди при маленьком росте;

платья в пол. Традиционно выбираются многослойные платья со свободными юбками;

туники. Чаще всего базовых цветов — серого, коричневого, черного, белого, которые дополняются аксессуарами. Однако приветствуются и более смелые расцветки и принты, а также разные материалы;

джинсы. Особенно часто джинсы фигурируют в образах бохо-хиппи, но и для других видов стиля запретом не являются. Разумеется, джинсы лучше выбирать с клешем или просто прямые;

майки — на тонких бретелях белого цвета, а также более яркие и выразительные;

топы и футболки. Тут можно использовать как базовый однотон, так и яркие рисунки, принты;

лосины — классические однотонные или с тематическими узорами must have бохо-гардероба;

кардиганы. Тут выбор огромен – от стилизованных этническими узорами, до однотонных. Часто используются вышивки, бахрома.

Стиль бохо для тех, кому за 50+

В мире бохо — бесконечные возможности для самовыражения. Это искусство объединить утонченность с непринужденностью, подчеркивают стилисты, создать образ, в котором каждая деталь – от ткани с узорами до этнических аксессуаров – как бы расскажет свою уникальную историю. Особенно удачно можно применить стиль бохо для полных женщин после 50. Он подчеркнет зрелую красоту, опыт, мудрость и немного дерзости. И безусловно ваше внутреннее ощущение свободы, которое ничем не затмить.

Вот несколько простых советов от стилистов Issaplus:

подчеркивайте талию, создайте эффект песочных часов;

широкие брюки — сочетайте их с легкими топами или блузами, чтобы создать эффект легкости;

добавьте аксессуаров. Те, что побольше, могут стать ключевым элементом. Подбирайте стильные бусы, широкие пояса или даже экзотические шляпы;

принты. Этнические узоры и принты на тканях могут добавить интереса к образу;

и снова многослойность. Используйте слои и различные фактуры для создания интересного образа. Например, комбинируйте трикотажные и шелковистые ткани.

Бохо-стиль для мужчин

Мужской бохо распространен значительно меньше, чем женский, хотя именно мужчинам удается наилучшим образом сочетать официоз нарядов со свободным и даже дерзким стилем. Бохо, как считают стилисты сайта dress-mag.com, добавляет непринужденность и индивидуальность благодаря натуральным материалам, объемным силуэтам и этническим принтам. Он явно понравится мужчинам, не любящим галстуки и официальные костюмы.

Бохо для мужчин — это:

брюки – чинос, слаксы, прямые брюки или джинсы. Любая выбранная модель сопровождается обязательным подворотом брючин;

пиджаки с закатанными рукавами;

свитера крупной вязки;

футболки – от базовых однотонных до ярких принтов.

Вся одежда из натуральных материалов или трикотажа, спокойных оттенков – синего, зеленого, бордового, коричневого, бежевого, горчичного.

Мужская обувь в стиле бохо — это сандалии из кожи хорошего качества или грубые ботинки. Подойдут также оксфорды, слиперы, броги.

Из аксессуаров отличным дополнением образа бохо станут кожаные браслеты, шарфы и сумки с этническими элементами. Подойдут также шляпы, стильные очки, грубые часы, необычные кольца.

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Шарлиз Терон в платье в стиле бохо на показе Dior в Париже

Напомним, Фокус писал, что стрижка бохо-боб — одна из самых популярных в мире, но претерпела некоторые изменения.