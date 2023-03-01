Шарлиз Терон в платье в стиле бохо на показе Dior в Париже

Амбассадор бренда Dior Шарлиз Терон выглядела сенсационно, когда прибыла на показ женской одежды роскошного модного дома.

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47-летняя американская актриса Шарлиз Терон посетила показ Dior во время Недели моды в Париже. Об этом пишет WWD.

Для выхода знаменитость выбрала наряд от Dior. У кремового платья, расшитого бисером, была прозрачная юбка с пикантными разрезами и длинной бахромой. Терон дополнила стильный образ длинным черным пальто и черными армейскими ботинками Dior Urban-D. Сумка Lady Dior завершила аутфит актрисы.

Отношения Терон с Dior восходят к 2004 году, когда она подписала контракт, чтобы стать лицом их аромата J’Adore. Это был первый раз, когда Dior использовал знаменитость из списка лучших для продвижения одного из своих ароматов.

Неделя моды в Париже знакомит с грядущими модными коллекциями. С 27 февраля по 7 марта будут представлены новые коллекции таких брендов, как Chanel, Dior, Chloé, Miu Miu и Louis Vuitton. В этом сезоне, в частности, будет представлена дебютная коллекция Харриса Рида для Nina Ricci, первый показ готовой одежды Скиапарелли и первый показ мод Вивьен Вествуд после смерти дизайнера в декабре прошлого года.

Напомним, 47-летняя Шарлиз Терон поделилась своими секретами красоты.

Также Фокус писал о новой прическе Шарлиз Терон и эффектном появлении актрисы на публике.