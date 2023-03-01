Шарліз Терон у сукні в стилі бохо на показі Dior у Парижі

Амбасадор бренду Dior Шарліз Терон виглядала сенсаційно, коли прибула на показ жіночого одягу розкішного модного дому.

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47-річна американська актриса Шарліз Терон відвідала показ Dior під час Тижня моди у Парижі. Про це пише WWD.

Для виходу знаменитість вибрала вбрання від Dior. У кремової сукні, розшитої бісером, була прозора спідниця з пікантними розрізами та довгою бахромою. Терон доповнила стильний образ довгим чорним пальто та чорними армійськими черевиками Dior Urban-D. Сумка Lady Dior завершила аутфіт актриси.

Відносини Терон з Dior сягають 2004 року, коли вона підписала контракт, щоб стати обличчям їхнього аромату J'Adore. Це був перший раз, коли Dior використав знаменитість зі списку найкращих для просування одного зі своїх ароматів.

Тиждень моди в Парижі знайомить із майбутніми модними колекціями. З 27 лютого до 7 березня будуть представлені нові колекції таких брендів, як Chanel, Dior, Chloé, Miu Miu та Louis Vuitton. Цього сезону, зокрема, буде представлено дебютну колекцію Гарріса Ріда для Nina Ricci, перший показ готового одягу Скіапареллі та перший показ мод Вів'єн Вествуд після смерті дизайнера у грудні минулого року.

Нагадаємо, 47-річна Шарліз Терон поділилася своїми секретами краси.

Також Фокус писав про нову зачіску Шарліз Терон і ефектну появу актриси на публіці.