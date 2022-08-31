Спорт та діти. Шарліз Терон розкрила свої секрети краси

День знаменитості розпочинається із сонцезахисного крему та спортзалу.

47-річна американська акторка Шарліз Терон розкрила свої секрети краси в новому інтерв'ю Vogue.

День зірки фільму "Шалений Макс" розпочинається з того, що вона швидко вмивається та чистить зуби. Звісно, не обходиться без SPF — знаменитість завжди використовує крем від шкідливого впливу сонця. Таким чином шкіра Шарліз Терон довше зберігатиме молодий вигляд та не старітиме.

Згодом зірка екранів південноафриканського походження відправляє своїх доньок до школи, а сама йде до спортзалу. Після чого приймає душ та добре зволожує шкіру.

Щодо експериментів із зачісками, Шарліз Терон радить більше експериментувати зі своїм волоссям.

"Ви не жили, якщо не стриглися під горщик!" — зазначає 47-річна знаменитість.

[ + – ] Шарліз Терон

"Я маю двох дочок, які люблять церемонії краси. Моя молодша часто ініціює ніч масок – ми наносимо маски, а вона завжди керує процесом. Їй це точно подобається, є багато запитань, як-от: "Можна я зроблю тобі макіяж?" або "Можна я помащу тебе лосьйоном?". Вона обожнює косметику та раз по раз краде мої засоби", — зізналася мама двох доньок.

У Шарліз Терон особливе ставлення до парфумів. Вона вважає, що від хорошого парфуму завжди величезний ефект.

"Аромати асоціюються з теплими спогадами – наприклад, коли мої діти кажуть щось на кшталт: "Це пахне тобою, мамо". Так запах отримує зв’язок з тими неймовірно цінними моментами, через які я й люблю аромат", — зазначила уродженка Південної Африки.

[ + – ] Шарліз Терон Фото: Getty Images

Зокрема акторка радить менше пудрити свою шкіру, а використовувати альтернативні засоби матування обличчя.

Нагадаємо, Шарліз Терон показала, як її дитина-трансгендер підросла.

Також Фокус писав про нову зачіску Шарліз Терон. Акторка стала запальною брюнеткою.