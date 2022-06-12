Шарліз Терон в образі запальної брюнетки відвідала благодійний вечір

Акторка знову пофарбувала волосся у темний колір.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

46-річна актриса Шарліз Терон, відома своїми розкішними світлими локонами, різко змінила образ. На вихідні вона дебютувала з новою вугільно-чорною зачіскою на благодійному заході в Universal Studios. Про це пише Daily mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Гаряча брюнетка уклала волосся у стилі малет. Для вечора знаменитість обрала білу ділову сорочку та джинси на високій посадці. Образ доповнювали шкіряні туфлі-човники на підборах, а також прикраси.

Акторка не вперше фарбує волосся у темний колір — такий досвід у неї був у 2019 році, але білявкою її бачити звичніше.

[ + – ] Шарліз Терон в образі пекучої брюнетки на благодійному вечорі. Фото: Getty Images

На благодійному вечорі, присвяченому боротьбі з ВІЛ та СНІДом на африканському континенті, було багато зірок шоубізнесу. Наприклад, зірка "Форсажу" Джордана Брюстера. Знаменитість красувалася в облягаючій жилетці на гудзиках з футуристичним принтом, який відмінно підходив до розкльошених штанів в тон. Гламуру образу додали пару мерехтливих сережок та невеликий чорний клатч. Завершували вбрання туфлі на високій шпильці.

[ + – ] Джордана Брюстер на благодійному вечорі Шарліз Терон Фото: Getty Images

Нагадаємо, акторка Шарліз Терон народилася в Південній Африці та виховує двох всиновлених дітей, родом звідти.

2007 року актриса запустила власний благодійний проєкт, який спрямований на профілактику ВІЛ серед африканської молоді. Зірка "Божевільного Макса" не раз зізнавалася, що благодійність — її головна пристрасть, і що вона ще в юності мріяла про власний фонд.

Раніше Фокус розповідав, що 46-річна Шарліз Терон почала зустрічатися з манекенником та колишнім бойфрендом Голлі Беррі Габріелем Обрі. Вони були разом із 2005 по 2010 роки.

Розлучення Обрі та Голлі Беррі супроводжувалося скандалом. Вони судилися за опіку над спільною 14-річною дочкою Налою. Суд зобов'язав акторку виплачувати колишньому коханому 16 тисяч доларів як аліменти, оскільки вони спільно виховують доньку. Проте Голлі Беррі вирішила урізати первісну суму, назвавши її здирством. Зрештою, актриса оплачує дороге навчання для доньки в приватній школі і платить за медичну страховку.