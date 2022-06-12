Шарлиз Терон в образе жгучей брюнетки посетила благотворительный вечер

Актриса снова покрасила волосы в темный цвет.

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46-летняя актриса Шарлиз Терон, известная своими роскошными светлыми локонами, резко сменила образ. На выходных она дебютировала с новой угольно-черной прической на благотворительном мероприятии в Universal Studios. Об этом пишет Daily mail.

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Жгучая брюнетка уложила волосы в стиле маллет. Для вечера знаменитость выбрала белую деловую рубашку и джинсы на высокой посадке. Образ дополняли кожаные туфли-лодочки на каблуках, а также украшения.

Актриса не первый раз красит волосы в темный цвет — подобный опыт у нее был в 2019 году, но блондинкой ее видеть привычнее.

[ + – ] Шарлиз Терон в образе жгучей брюнетки на благотворительном вечере. Фото: Getty Images

На благотворительном вечере, посвященном борьбе с ВИЧ и СПИДом на африканском континенте, были многие звезды шоу-бизнеса. Например, звезда "Форсажа" Джордана Брюстер. Знаменитость блистала в облегающей жилетке на пуговицах с футуристическим принтом, который отлично подходил к расклешенным брюкам в тон. Гламура образу добавили пару мерцающих сережек и небольшой черный клатч. Завершали наряд туфли на высокой шпильке.

[ + – ] Джордана Брюстер на благотворительном вечере Шарлиз Терон. Фото: Getty Images

Напомним, актриса Шарлиз Терон родилась в Южной Африке и воспитывает двух приемных детей, родом оттуда.

В 2007 году актриса запустила собственный благотворительный проект, который направлен на профилактику ВИЧ среди африканской молодежи. Звезда "Безумного Макса" не раз признавалась, что благотворительность – ее главная страсть, и что она еще в юности мечтала о собственном фонде.

Ранее Фокус рассказывал, что 46-летняя Шарлиз Терон начала встречаться с манекенщиком и бывшим бойфрендом Холли Берри Габриэлем Обри. Они были вместе с 2005 по 2010 годы.

Расставание Обри и Холли Берри сопровождалось скандалом. Они судились за опеку над общей 14-летней дочерью Налой. Суд обязал актрису выплачивать бывшему возлюбленному 16 тысяч долларов в качестве алиментов, так как они совместно воспитывают дочь. Однако Холли Берри решила урезать первоначальную сумму, назвав ее вымогательством. В конце концов, актриса оплачивает дорогую учебы дочери в частной школе и платит за медицинскую страховку.