Спорт и дети. Шарлиз Терон раскрыла свои секреты красоты

День знаменитости начинается с солнцезащитного крема и спортзала.

47-летняя американская актриса Шарлиз Терон раскрыла свои секреты красоты в новом интервью Vogue.

День звезды фильма "Безумный Макс" начинается с того, что она быстро умывается и чистит зубы. Конечно, не обходится без SPF – знаменитость всегда использует крем от вредного воздействия солнца. Таким образом, кожа Шарлиз Терон будет дольше сохранять молодой вид и не стареть.

Впоследствии звезда экранов южноафриканского происхождения отправляет своих дочерей в школу, а сама идет в спортзал. После этого принимает душ и хорошо увлажняет кожу.

Относительно экспериментов с прическами, Шарлиз Терон советует больше экспериментировать со своими волосами.

"Вы не жили, если не стриглись под горшок!" – отмечает 47-летняя знаменитость.

[ + – ] Шарлиз Терон

"У меня две дочери, которые любят церемонии красоты. Моя младшая часто инициирует ночь масок – мы наносим маски, а она всегда управляет процессом. Ей это точно нравится, есть много вопросов, как: "Можно я сделаю тебе макияж?" или "Можно я нанесу тебе лосьон?". Она обожает косметику и то и дело ворует мои средства", — призналась мама двух дочерей.

У Шарлиз Терон особое отношение к духам. Она считает, что от хороших парфюмов всегда огромный эффект.

"Ароматы ассоциируются с теплыми воспоминаниями – например, когда мои дети говорят что-то вроде: "Это пахнет тобой, мама". Так запах получает связь с теми невероятно ценными моментами, через которые я и люблю аромат", — отметила уроженка Южной Африки.

[ + – ] Шарлиз Терон Фото: Getty Images

В частности, актриса советует меньше пудрить свою кожу, а использовать альтернативные средства матирования лица.

Напомним, Шарлиз Терон показала, как ее ребенок-трансгендер подрос.

Также Фокус писал о новой прическе Шарлиз Терон. Актриса стала зажигательной брюнеткой.