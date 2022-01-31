Шарлиз Терон показала подросшего ребенка-трансгендера (фото)

По словам актрисы, она не будет мешать своим детям самим решать, какого они пола, а их выбор примет, поймет и поддержит.

46-летняя американская оскароносная актриса Шарлиз Терон трогательно поздравила свою мать Герду Джейкоб Алетту с днем рождения в Instagram, опубликовав подборку семейных фото, на одном из которых засветила и своих приемных детей: сына Джексона и дочь Огаст, усыновленных в 2012 и 2015 годах соответственно.

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"Сегодня день рождения моей мамы. Я хотел поделиться ею со всеми вами, потому что любой, кто знает ее, знает, как это потрясающе — стоять под ее солнечным светом. Она НАСТОЯЩАЯ жизнь. Она смеется громче всех, кого я когда-либо встречал. Она отличная теннисистка/гольфистка/туристка И одаренный болтун! Она прямолинейна, она честна, она забавна и расскажет вам, каково это в любое время дня!", – говорится в подписи к публикации.

[ + – ] Мать Шарлиз Терон Герда с внуками Джексоном и Огаст Фото: Charlize Theron/Instagram

Однако пользователи обратили особенное внимание на 10-летнего Джексона, который объявил себя трансгендерной девочкой, о чем его приемная мать рассказала в апреле 2019 года. На одном из фото Джексон, Огаст и Герда позируют вместе. При этом на Джексоне – одежда, которую носят девочки: белый комбинезон из майки и шорт с размытым рисунком. Волосы собраны в косички и скреплены в хвост сзади, а завершает образ бейсболка с рисунком.

В интервью, которые Шарлиз раздавала более двух лет назад, комментируя гендерную идентификацию приемного сына, актриса заявляла, что не ей решать, кем будут ее дети, и вместо этого она будет "принимать, любить и поддерживать" их выбор.

Говоря о предрассудках, с которыми Джексон и Огаст могут столкнуться, знаменитость заявила:

"Моя старшая уже немного осознает, но я вижу, что она наслаждается этим моментом. Ей предстоит найти себя и то, кем она хочет быть".

По словам актрисы, сын еще в три года начал говорить, что он не мальчик.

Решится ли Джексон, когда вырастет, сменить пол, покажет время. Сейчас же он носит одежду для девочек, в том числе нижнее белье и купальники, а актриса всячески поддерживает его в этом.

Ранее о смене пола серьезно задумывалась старшая родная дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло. Она даже придумала себе мужское имя и уже готовилась к гормональной терапии. Однако грянувшая пандемия коронавируса и длительная изоляция заставили ее пересмотреть свои планы. На премьере фильма "Вечные" Шайло Джоли-Питт несколько раз появилась в элегантных платьях, перешитых с кутюрных нарядов матери, и поразила всех своей внешностью.

После фурора она снова мелькала на публике в вещах унисекс, но фанаты Джоли пришли к выводу, что она все же передумала становиться мальчиком, поскольку на самом деле является очень красивой девушкой.