Шарліз Терон показала дитину-трансгендера, що підросла (фото)

За словами актриси, вона не заважатиме своїм дітям самим вирішувати, якої вони статі, а їх вибір прийме, зрозуміє та підтримає.

46-річна американська оскароносна актриса Шарліз Терон зворушливо привітала свою матір Герду Джейкоб Алетту з днем народження в Instagram, опублікувавши добірку сімейних фото, на одному з яких засвітила і своїх прийомних дітей: сина Джексона та доньку Огаст, усиновлених у 2012 році.

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"Сьогодні день народження моєї мами. Я хотіла поділитися нею з усіма вами, тому що будь-хто, хто знає її, знає, як це приголомшливо — стояти під її сонячним світлом. Вона СПРАВЖНЕ життя. Вона сміється голосніше за всіх, кого я коли-небудь зустрічала. Вона чудова тенісистка/гольфістка/туристка І обдарована базіка! Вона прямолінійна, вона чесна, вона кумедна і розповість вам, яке це будь-коли дня!", — йдеться у підписі до публікації.

[ + – ] Мати Шарліз Терон Герда з онуками Джексоном та Огаст Фото: Charlize Theron/Instagram

Однак, користувачі звернули особливу увагу на 10-річного Джексона, який оголосив себе трансгендерною дівчинкою, про що його прийомна мати розповіла у квітні 2019 року. На одному з фото Джексон, Огаст та Герда позують разом. При цьому на Джексоні – одяг, який носять дівчатка: білий комбінезон із майки та шорт із розмитим малюнком. Волосся зібране в кіски і скріплено в хвіст ззаду, а завершує образ бейсболка з малюнком.

В інтерв'ю, які Шарліз роздавала понад два роки тому, коментуючи гендерну ідентифікацію прийомного сина, актриса заявляла, що не їй вирішувати, ким будуть її діти, і натомість вона "прийматиме, любитиме і підтримуватиме" їх вибір.

Говорячи про забобони, з якими Джексон і Огаст можуть зіткнутися, знаменитість заявила:

"Моя старша вже трохи усвідомлює, але я бачу, що вона насолоджується цим моментом. Їй доведеться знайти себе і те, ким вона хоче бути".

За словами актриси, син ще три роки тому почав говорити, що він не хлопчик.

Чи наважиться Джексон, коли виросте, змінити стать, покаже час. Зараз же він носить одяг для дівчаток, зокрема спідню білизну та купальники, а актриса всіляко підтримує його в цьому.

Раніше про зміну статі серйозно замислювалася старша рідна дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло. Вона навіть вигадала собі чоловіче ім'я і вже готувалася до гормональної терапії. Однак пандемія коронавірусу і тривала ізоляція змусили її переглянути свої плани. На прем'єрі фільму "Вічні" Шайло Джолі-Пітт кілька разів з'явилася в елегантних сукнях, перешитих з кутюрного вбрання матері, і вразила всіх своєю зовнішністю.

Після фурору вона знову миготіла на публіці у речах унісекс, але фанати Джолі дійшли висновку, що вона все ж таки передумала ставати хлопчиком, оскільки насправді є дуже гарною дівчиною.