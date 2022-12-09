Коротка зачіска та шорти у клітинку. Новий вихід Шарліз Терон (фото)

Знаменитість відвідала подію у Лос-Анджелесі.

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47-річна голлівудська акторка Шарліз Терон вийшла у світ в елегантному образі. Про це пише Нola.

Зірка екрану південноафриканського походження відвідала щорічний гала-концерт The Hollywood Reporter Women In Entertainment в Лос-Анджелесі.

На публіку Шарліз Терон вийшла у чорній блузці та шортах у клітинку. На ногах акторки були чорні черевики, а до образу вона додала невелику сумочку.

[ + – ] Шарліз Терон Фото: Getty Images

Зокрема знаменитість зізналася, що вважає, що Кім Кардаш'ян наразі має більше впливу в Голлівуді, ніж Меріл Стріп.

"Ми живемо в часи реаліті-шоу, і Бог знає, що я люблю реаліті-шоу. Отже, ринок того, що представляє Кім Кардаш'ян – і не в негативному ключі, тому що я спостерігаю за всім, що вона робить – має набагато більшу цінність, ніж те, що робить Меріл Стріп, одна з найвидатніших актрис. І це просто правда. Вони мають дуже різні навички, але якби ви були Кім Кардаш'ян, ви б, напевно, вийшли з місця набагато краще" — зазначила зірка екрану.

[ + – ] Шарліз Терон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шарліз Терон відвідала шоу у яскравому та стильному образі.

Також Фокус писав про нову зачіску 47-річної Шарліз Терон.