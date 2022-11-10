Шарліз Терон вийшла у світ з новою зачіскою (фото)

Зірка екранів віддає перевагу короткому волоссю.

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47-річна американська акторка Шарліз Терон вийшла у світ з новою зачіскою. Про це пише Daily Mail.

Зірка екранів південноафриканського походження показала свою нову коротку зачіску під час виходу на вечерю з подругою в ресторані Sushi Park у Лос-Анджелесі.

Перебуваючи на другому поверсі непоказного торгового центру, Шарліз Терон була одягнута у велику чорну куртку, світлі джинси і кросівки.

Для свого невимушеного виходу зірка фільму "Мільйон способів втратити голову", яка нещодавно пофарбувала своє світле волосся в темний колір, зробила зачіску ще більш короткою.

[ + – ] Шарліз Терон з новою зачіскою

Супутниця матері двох дітей надягнула білий светр під чорний кардиган.

Відомо, що 47-річна Шарліз Терон уважно стежить за здоров'ям та регулярно доглядає за своєю шкірою, використовуючи популярні методи. Зокрема зранку акторка наносить сонцезахисний крем та відвідує спортзал. Окрім цього, Терон уважно ставиться до вибору парфуму, адже він, на думку знаменитості, справляє основне враження про людину при зустрічі.

Нагадаємо, на початку літа 2022 блондинка Шарліз Терон різко змінила свій імідж.

Також Фокус писав про секрети краси та молодості Шарліз Терон.