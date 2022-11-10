Шарлиз Терон вышла в свет с новой прической (фото)

Звезда экранов предпочитает короткие волосы.

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47-летняя американская актриса Шарлиз Терон вышла в свет с новой прической. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов южноафриканского происхождения показала свою новую короткую прическу во время выхода на ужин с подругой в ресторане Sushi Park в Лос-Анджелесе.

Находясь на втором этаже невзрачного торгового центра, Шарлиз Терон была одета в большую черную куртку, светлые джинсы и кроссовки.

Для своего непринужденного выхода звезда фильма "Миллион способов потерять голову", недавно покрасившая свои светлые волосы в темный цвет, сделала прическу еще более короткой.

[ + – ] Шарлиз Терон с новой прической

Спутница матери двоих детей надела белый свитер под черный кардиган.

Известно, что 47-летняя Шарлиз Терон внимательно следит за здоровьем и регулярно ухаживает за своей кожей, используя популярные методы. В частности, утром актриса наносит солнцезащитный крем и посещает спортзал. Кроме того, Терон внимательно относится к выбору духов, ведь они, по мнению знаменитости, производят основное впечатление о человеке при встрече.

Напомним, в начале лета 2022 блондинка Шарлиз Терон резко изменила свой имидж.

Также Фокус писал о секретах красоты и молодости Шарлиз Терон.