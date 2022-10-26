У синьому пуловері та вініловій спідниці: ефектна Шарліз Терон відвідала шоу
Голлівудська акторка Шарліз Терон відвідала шоу Jimmy Kimmel Live! у Лос-Анджелесі.
Відомо, що зараз Шарліз займається просуванням свого нового фільму "Школа добра і зла", прем'єра якого відбулася 19 жовтня на Netflix.
Ефектний образ 47-річної знаменитості складався з неоново-синього пуловера, вінілової спідниці-олівець та пари чорних лакованих босоніжок на підборах із застібками на кісточках.
Терон була в чорних сонцезахисних окулярах, волосся розпущене, мала світлий манікюр та темний педикюр.
"Сьогодні ввечері я чудово провела час на @jimmykimmellive!" — написала у підписі до фото Терон.
Також опублікував фрагмент програми ведучий Джиммі Кіммел у своєму Instagram.
Нагадаємо, Шарліз знялася у фільмі-казці "Школа Добра та Зла", в якій їй дісталася роль директорки школи Зла. 47-річна Терон з'явилася на червоній доріжці у разючому готичному образі від Dior.