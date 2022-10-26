У синьому пуловері та вініловій спідниці: ефектна Шарліз Терон відвідала шоу

Голлівудська акторка Шарліз Терон відвідала шоу Jimmy Kimmel Live! у Лос-Анджелесі.

Related video

Відомо, що зараз Шарліз займається просуванням свого нового фільму "Школа добра і зла", прем'єра якого відбулася 19 жовтня на Netflix.

[ + – ] Шарліз Терон 2022 Фото: Getty Images

Ефектний образ 47-річної знаменитості складався з неоново-синього пуловера, вінілової спідниці-олівець та пари чорних лакованих босоніжок на підборах із застібками на кісточках.

Терон була в чорних сонцезахисних окулярах, волосся розпущене, мала світлий манікюр та темний педикюр.

[ + – ] Шарліз Терон 2022

"Сьогодні ввечері я чудово провела час на @jimmykimmellive!" — написала у підписі до фото Терон.

Також опублікував фрагмент програми ведучий Джиммі Кіммел у своєму Instagram.

Нагадаємо, Шарліз знялася у фільмі-казці "Школа Добра та Зла", в якій їй дісталася роль директорки школи Зла. 47-річна Терон з'явилася на червоній доріжці у разючому готичному образі від Dior.