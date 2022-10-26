В синем пуловере и виниловой юбке: эффектная Шарлиз Терон посетила шоу
Голливудская актерка Шарлиз Терон відвідала шоу Jimmy Kimmel Live! в Лос-Анджелесе.
Известно, что сейчас Шарлиз занята продвижением своего нового фильма "Школа добра и зла", премьера которого состоялась 19 октября на Netflix.
Эффектный образ 47-летней знаменитости состоял из неоново-синего пуловера, виниловой юбки-карандаш и пары черных лакированных босоножек на каблуке с застежками на лодыжках.
Терон была в черных солнцезащитных очках, волосы распущены, светлый маникюр и темный педикюр.
"Сегодня вечером я прекрасно провела время на @jimmykimmellive!", — написала в подписи к фото Терон.
Также опубликовал фрагмент программы ведущий Джимми Киммел в своем Instagram.
Напомним, Шарлиз снялась в фильме-сказке "Школа Добра и Зла", в которой ей досталась роль директрисы школы Зла. 47-летняя Терон появилась на красной дорожке в впечатляющем готическом образе от Dior.