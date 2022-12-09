Короткая прическа и шорты в клетку. Новый выход Шарлиз Терон (фото)
Знаменитость посетила событие в Лос-Анджелесе.
47-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон вышла в свет в элегантном образе. Об этом пишет Нola.
Звезда экрана южноафриканского происхождения посетила ежегодный гала-концерт The Hollywood Reporter Women In Entertainment в Лос-Анджелесе.
На публику Шарлиз Терон вышла в черной блузке и шортах в клетку. На ногах актрисы были черные ботинки, а к образу она добавила небольшую сумочку.
В частности, знаменитость призналась, что считает, что Ким Кардашьян сейчас имеет больше влияния в Голливуде, чем Мэрил Стрип.
"Мы живем во времена реалити-шоу, и Бог знает, что я люблю реалити-шоу. Итак, рынок того, что представляет Ким Кардашьян – и не в отрицательном ключе, потому что я наблюдаю за всем, что она делает – имеет гораздо большую ценность, чем то, что делает Мэрил Стрип, одна из самых выдающихся актрис. И это просто правда. У них очень разные навыки, но если бы вы были Ким Кардашьян, вы бы, наверное, вышли с места гораздо лучше" — отметила звезда экрана.
Напомним, Шарлиз Терон посетила шоу в ярком и стильном образе.
Также Фокус писал о новой прическе 47-летней Шарлиз Терон.