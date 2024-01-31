Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

Пять лет назад у Жандиры диагностировали рак дегких. Она вошла в ремиссию, но в июле прошлого года болезнь вернулась.

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Бразильская актриса Жандира Мартини, которая больше всего запомнилась телезрителям ролью горничной Зорайде в сериале "Клон", умерла на 78-году жизни, сообщает Time.News.

Звезда скончалась 29 января в Сан-Паулу, а ее смерть подтвердил супруг, актер Маркос Карузо.

"Жандира Мартини, мой самый большой друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы пишем пьесы, сценарии фильмов, сериалы и мыльные оперы. Мой большой доверенный человек, советник и ответственный за мой самый большой смех. Мой учитель. Вы знаете, когда вы проходите мимо школы, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Вот что я чувствую по поводу твоего ухода", — написал он в Instagram.

Смерть Жандиры подтвердил ее супруг Маркос Карузо Фото: Скриншот

Причиной смерти актрисы стала онкология. Карузо сообщил изданию Quem, что его жена болела раком легких:

"У нее были проблемы со здоровьем. Все резко ухудшилось, и она ушла. Пять лет назад у Жандиры был диагностирован рак легких. После этого ей сделали операцию, и ее качество жизни было отличным, очень хорошим. В последние несколько месяцев у нее случился рецидив. Ее госпитализировали в больницу 9 июля в Сан-Паулу".

Мартини Жандира Лусия Лалия родилась в городе Сантос на побережье Сан-Паулу 10 июня 1944 года. Она окончила Школу драматического искусства в Университете Сан-Паулу (EAD-USP).

Несмотря на то что Жандира не сыграла ни одной главной роли в кино, ее заслуги высоко ценятся в Бразилии. Помимо роли в сериале "Клон", актриса известна по работе в таких проектах, как "Дороги Индии", "Спасите меня", "Святой Георгий" и других. Мартини также была писателем и автором театральных пьес.

О ее жизни не так много фактов, поскольку Жандира не любила общаться с прессой. Но если кому-то удавалось вывести ее на разговор, от нее часто можно было услышать нелестные слова о многих известных людях, причем не только из Бразилии.

Мартини не гонялась за славой и статусами, но сделала очень много для развития театра и подъема общего уровня культуры в своей стране. Работе в театре в Сан-Паулу она отдала 40 лет.

Сериальная карьера

Актерская карьера Жандиры началась в конце 80-годов. Ее подруга и поклонница таланта Глория Перес была приглашена на съемки телесериала "Клон". Она и уговорила Мартини сняться вместе с ней. Так Мартини досталась роль Зораиде, няни главной героини Жади и горничной. Ее персонаж был полной противоположностью самой Жади. Зорайде — мягкая и компромиссная женщина, которая всегда идет на уступки ради детей. Она для каждого найдет совет и доброе слово.

На улицах женщину стали узнавать в лицо. Люди высказывали свое желание быть похожей на Зорайду. На это актриса с неизменной улыбкой отвечала, что и сама бы не прочь походить на нее.

Ее высокое качество игры отметили и мусульмане. Несмотря на то, что сам сериал подвергся критике, ее героиню назвали максимально соответствующей добропорядочной мусульманке.

Режиссер сериала Жайме Монжардин был восхищен игрой Мартини на протяжении всего процесса съемок. Он приглашал актрису почти во все свои проекты. Так, Жандира участвовала в проектах "Америка", "Дом 7 женщин" и полнометражной картине "Ольга".

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Личная жизнь

Жандира связала свою жизнь с Маркусом Вианной Карузо из Сан-Паулу, который младше ее на семь лет. За более чем 20 лет брака у пары родились две дочери, у которых уже свои семьи.

Будущие супруги познакомились на съемках очередного сериала, где сценаристом был Маркус. Когда ему сказали, что известный драматург Мартини тоже на площадке, он попросил Жандиру помочь в написании пьесы. Женщина согласилась и прочитала сценарий. Ответ был в свойственной ей манере: "Это что? Ваше безобразие и сценарием не назовешь. Больше похоже на дурную шутку!"

Однако этот конфуз только сблизил их. Вместе они создали немало пьес и написали массу сценариев. Некоторые из них были удостоены различных национальных премий. Так, пьеса "Мерзкая нищета" была с успехом поставлена на многих сценах Бразилии. По ее сценарию был снят популярный телесериал "Отважный народец".

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