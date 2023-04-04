СМИ озвучили неожиданный диагноз голливудской легенды Ракель Уэлч, о котором не знали поклонники

Кроме сердечной недостаточности, в свидетельстве о смерти актрисы есть еще одна запись.

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Легенда американского кино Ракель Уэлч, скончавшаяся 15 февраля 2023 года от сердечного приступа на 83-м году жизни, страдала болезнью Альцгеймера, о которой никто из ее поклонников не знал до теперешнего момента. Соответствующую информацию из свидетельства о смерти опубликовал портал TMZ.

Болезнь Альцгеймера – дегенеративное состояние, от которого нет лекарств. Она представляет собой расстройство мозга, которое медленно разрушает когнитивные способности больного и способность выполнять даже самые простые задачи. Остановка сердца была названа еще одним сопутствующим фактором: Уэлч страдала от сердечной недостаточности, находясь дома в южной Калифорнии.

По словам многолетнего бизнес-менеджера актрисы Стива Зауэра, карьера Ракель длилась более 50 лет. Она снялась в более чем 30 фильмах и 50 телесериалах. В последние годы она имела бизнес по производству париков, который шел довольно успешно.

После смерти у актрисы осталось двое детей: сын Деймон Уэлч и дочь Тани Уэлч.

Ракель Уэлч, 2017 год Фото: Getty Images

Впервые об актрисе заговорили после ее появления в фильмах "Фантастическое путешествие" и "Миллион лет до нашей эры" в 1966 году. Среди ее наград – "Золотой глобус" за роль Констанс де Бонасье в римейке "Трех мушкетеров" 1974 года.

Последний раз Ракель видели на публике в сентябре 2021 года.

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