ЗМІ озвучили несподіваний діагноз голлівудської легенди Ракель Велч, невідомий шанувальникам

Окрім серцевої недостатності, у свідоцтві про смерть актриси є ще один запис.

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Легенда американського кіно Ракель Велч, яка померла 15 лютого 2023 року від серцевого нападу на 83-му році життя, страждала на хворобу Альцгеймера, про яку ніхто з її шанувальників не знав до теперішнього моменту. Відповідну інформацію із свідоцтва про смерть опублікував портал TMZ.

Хвороба Альцгеймера – дегенеративний стан, від якого немає ліків. Вона спричиняє розлад мозку, який повільно руйнує когнітивні здібності хворого і здатність виконувати навіть найпростіші завдання. Зупинка серця була названа ще одним супутнім фактором: Велч страждала від серцевої недостатності, перебуваючи вдома у південній Каліфорнії.

За словами багаторічного бізнес-менеджера актриси Стіва Зауера, кар'єра Ракель тривала понад 50 років. Вона знялася у більш ніж 30 фільмах та 50 телесеріалах. В останні роки вона мала бізнес із виробництва перук, який ішов досить успішно.

Після смерті в актриси залишилося двоє дітей: син Деймон Велч та дочка Тані Велч.

Ракель Велч, 2017 рік Фото: Getty Images

Вперше про актрису заговорили після її появи у фільмах "Фантастична подорож" та "Мільйон років до нашої ери" у 1966 році. Серед її нагород – "Золотий глобус" за роль Констанс де Бонасьє у рімейку "Трьох мушкетерів" 1974 року.

Востаннє Ракель бачили на публіці у вересні 2021 року.

Раніше Фокус писав, що лікарі поставили остаточний діагноз голлівудському актору Брюсу Віллісу. У зірки – лобово-скронева деменція, яка не піддається лікуванню.