Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сообщила, что впервые выходит замуж

41-летняя известная украинская актриса и участница комедийной программы "Дизель Шоу" Виктория Булитко сообщила о помолвке со своим молодым человеком, музыкантом Кириллом Поповичем.

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Радостной вестью звезда поделилась на своем ютуб-канале сегодня, 31 января.

Как выяснилось, радостное событие произошло еще 25 января, однако около недели актриса умело скрывала эту тайну. Именно в ее день рождения ее избранник приготовил приятный сюрприз для нее.

Актриса показала, как сначала вместе с Кириллом они поехали стрелять в тир, потом поехали на картинг. После пара поехала в ресторан. А уже дома Викторию ждала романтическая обстановка — свечи, цветы. Избранник актрисы опустился на одно колено и предложил Виктории выйти за него. Ее реакция была довольно эмоциональной. Как все это происходило она показала у себя на канале.

Конечно, поклонники актрисы начали активно комментировать событие: "Поздравляю с помолвкой!!! Очень рада за вас!!!", "Ну наконец-то!!!!!!! Ураааа!!!!!!", "Наконец-то кольцо Поздравляю. Ты проверила, это не кольцо от гранаты?".

Стоит отметить, что 41-летняя Виктория Булитко не была замужем, ранее она имела отношения с мужчиной-айтишником, однако публично не называла его имени. Пара пробыла несколько лет вместе.

Относительно новоиспеченного жениха Виктории Булитко. Кирилл Попович занимается музыкой. Свой творческий путь начал с 2019 года. Судя по фото и видео в его профиле в инстаграм мужчина также проходит военную службу, поскольку часто появляется в военной форме.

Также известно, что Виктория и Кирилл создали совместный дуэт "METELyK". Вместе они работают над развитием музыкальной карьеры и даже успели записать первую совместную песню вместе "Ніч".

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Дизель Шоу" рассказал, приходилось ли на фронте убивать россиян. Также Фокус писал, что звезда "Дизель шоу" Евгений Сморигин признался, что Оксана Марченко крестила его дочь.