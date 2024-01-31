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Стиль жизни

Кейт Миддлтон не рассказала об операции даже ближайшим помощникам

Кейт Миддлтон, Кейт Миддлтон операция, Кейт Миддлтон принц Вильям, дети Кейт Миддлтон, лондонская клиника
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Принц Уильям и его жена хотели сохранить конфиденциальность. О медицинской процедуре публично стало известно только после ее проведения.

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Кейт Миддлтон не рассказала о своей операции даже ближайшим советникам. Об этом пишет Page Six.

Сейчас принцесса Уэльская "в восторге" быть дома со своими детьми. Однако стало известно, что даже ее ближайшие помощники не знали о ее плановой операции на брюшной полости.

Жена принца Уильяма накануне вернулась домой в коттедж Аделаида в Виндзоре после двух недель в больнице.

Даже ближайшие помощники Кэтрин не знали, что именно произошло, поскольку они с принцем Уильямом хотели защитить свою конфиденциальность.

Кейт Миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Их дети, 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи, не посещали мать в Лондонской клинике, но, судя по всему, говорили с ней через FaceTime.

Сообщается, что мама троих детей чрезвычайно рада вернуться домой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Fullscreen
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Instagram/kensingtonroyal

"Но из-за поворота судьбы и встречи с Уильямом, друзья часто комментируют, что она, вероятно, предпочла бы более спокойную сельскую жизнь", — рассказал источник. "Семья и воспитание детей — это самое главное для нее".

До Пасхи 2024 года мама принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи не будет выполнять публичные королевские обязанности. Принц Уильям будет уделять время воспитанию детей и уходу за женой после ее операции.

Напомним, Кейт Миддлтон встретилась с детьми впервые за две недели.

Также Фокус писал о том, как часто принц Уильям навещал Кейт Миддлтон в больнице.