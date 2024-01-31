Александр Педан объяснил, почему хотел взять на поруки друга-коррупционера

Украинцы раскритиковали 41-летнего шоумена Александра Педана, который хотел взять на поруки экс-чиновника Минобороны Александра Лиева, которого подозревают в хищении денег для армии. Шоумен дал официальный ответ и объяснил свой выбор.

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Официальный комментарий относительно ситуации вокруг коррупционного скандала Александр Педан опубликовал на своей странице в инстаграм.

С чего это началось?

Причиной критики и хейта в сторону Александра Педана стало заседание Высшего антикоррупционном суде, которое состоялось 29 января. Именно на нем появился Александр Педан и вынес заявление, что хочет взять своего товарища — Александра Лиева, на поруки.

На фоне этого активные украинцы пошли на личную страницу шоумена и засыпали его гневными комментариями: "А как брать вора на поруки?", "Вы решили не только поговорить о коррупции, но и поддержать лично?", "Как оно быть поручителем за коррупционера?" и, так далее.

Комментарии поклонников под публикациями Педана под комментариями поклонников

Комментарии поклонников под публикациями Педана под комментариями поклонников

Причиной этому стало то, что Александр Лиев является одним из пяти фигурантов, которые подозреваются в масштабной коррупционной схеме размером в 1,5 миллиарда гривен. Эти деньги они отмывали на закупках для украинской армии.

Реакция Педана

Уже 31 января Александр Педан опубликовал официальный комментарий относительно ситуации.

"Друзья, я понимаю вашу реакцию и уважаю ее. Именно поэтому должен прокомментировать ситуацию, которая стала предметом обсуждения. Я лично знаю Александра Лиева более десяти лет, мы действительно дружим в течение всего этого времени. Знаю его как порядочного человека, хорошего семьянина, любящего отца пятерых детей, чья семья весь период большой войны находится в Украине",- написал Педан.

Он также пояснил, что пришел на заседание, которое состоялась 29 января, чтобы поручиться, что он не будет избегать правосудия, не будет выезжать за границу и пойдет на встречу следствию.

По словам Педана, эта возможность предусмотрена законом, поэтому ею нужно пользоваться. Он также ответил считает ли своего друга виновным, или все же оправдывает его действия.

"Значит ли это, что я не верю в те обвинения, которые ему выдвигают? Конечно же нет, ведь это дело правосудия, и я не могу давать профессиональных оценок. Мы живем в демократической стране, поэтому, если человек действительно совершил преступление — он должен нести справедливое наказание. Если нет — должно быть оправдание",- пояснил Педан.

Конечно, заявление шоумена вызвало повторную реакцию и обсуждение среди украинцев. "Саша, он может быть трижды классный и порядочный семьянин, твой кент и т д. Ты можешь знать его и сто лет! Но это ничего не меняет! Человек пиздил деньги у военных! Тут дальше даже нехуй говорить!", "Вы через спутник Притулы видите что он не виноват", "Так и про маньяков говорили , что был порядочным семьянином ....", "Александр! Ваши руки уже в дерьме!", "Если вы за него поручаитесь значит вы его поддерживаете в его действиях".

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