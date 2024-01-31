Шоумен Педан відповів, чому хотів взяти на поруки посадовця, якого підозрюють в корупційній схемі

Українці розкритикували 41-річного шоумена Олександра Педана, який хотів взяти на поруки експосадовця Міноборони Олександра Лієва, котрого підозрюють в розкраданні грошей для армії. Шоумен дав офіційну відповідь та пояснив свій вибір.

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Офіційний коментар стосовно ситуації навколо корупційного скандалу Олександр Педан опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

З чого почалося?

Причиною критики та хейту у бік Олександра Педана стало засідання Вищого антикорупційному суді, яке відбулося 29 січня. Саме на ньому зʼявився Олександр Педан і виніс заяву, що хоче взяти свого товариша — Олександра Лієва, на поруки.

На фоні цього активні українці пішли на особисту сторінку шоумена та засипали його гнівними коментарями: "А як брати крадія на поруки?", "Ви вирішили не тільки поговорити про корупцію, а й підтримати особисто?", "Як воно бути поручителем за корупціонера?" і, так далі.

Коментарії шанувальників під публікаціями Педана

Коментарії шанувальників під публікаціями Педана

Причиною цьому стало те, що Олександр Лієв є одним із пʼяти фігурантів, які підозрюються в масштабній корупційній схемі розміром в 1,5 мільярда гривень. Ці гроші вони відмивали на закупівлях для української армії.

Реакція Педана

Вже 31 січня Олександр Педан опублікував офіційний коментар стосовно ситуації.

"Друзі, я розумію вашу реакцію і поважаю її. Саме тому маю прокоментувати ситуацію, яка стала предметом обговорення. Я особисто знаю Олександра Лієва понад десять років, ми дійсно товаришуємо протягом усього цього часу. Знаю його як порядну людину, хорошого сім'янина, люблячого батька пʼятьох дітей, чия родина весь період великої війни знаходиться в Україні",- написав Педан.

Він також пояснив, що прийшов на засідання, яке відбулася 29 січня, щоб поручитися, що він не уникатиме правосуддя, не виїжджатиме за кордон і йтиме на зустріч слідства.

За словами Педана, ця можливість передбачена законом, тому нею потрібно користуватися. Він також відповів чи вважає свого друга винним, чи все ж виправдовує його дії.

"Чи означає це, що я не вірю в ті звинувачення, які йому висувають? Звісно ж ні, адже це справа правосуддя, і я не можу давати фахових оцінок. Ми живемо в демократичній країні, тому, якщо людина дійсно вчинила злочин — вона має нести справедливе покарання. Якщо ні — має бути виправдання",- пояснив Педан.

Звісно, заява шоумена викликала повторну реакцію та обговорення серед українців. "Саша, він може бути тричі класний і порядний сім'янин, твій кент і т д. Ти можеш знати його і сто років! Але це нічього не змінює! Людина пиздила гроші у військових! Тут далі навіть нехуй говорити!", "Ви через супутник Притули бачите що він не винен", "Так і про маніяків казали , що був порядним сімянином ….", "Олександр! Ваши руки вже в лайні!", "Якщо ви за нього поручаїтесь значіть ви його підтримуїте в його діях".

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Крім цього, також ми писали, що дочка Гринкевича вперше відреагувала на затримання брата та що Соня Морозюк офіційно була одруженою.