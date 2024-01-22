Суд відправив Романа Гринкевича в СІЗО до 17 березня: він може внести 500 млн грн застави

За словами Романа Гринкевича, він не намагався виїхати за кордон, а з підозрою в неякісних закупівлях він не згоден.

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Печерський районний суд Києва обрав для Романа Гринкевича, підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 березня з можливістю вийти під заставу в розмірі 500 мільйонів гривень. Про це в понеділок, 22 січня, повідомляє агенція "РБК-Україна".

Роман Гринкевич у залі суду

За словами прессекретарки Офісу генерального прокурора Надії Максимець, прокурор Офісу генпрокурора подав клопотання до Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді взяття під варту, надавши можливість внесення застави в сумі 500 мільйонів гривень.

Під час засідання захист подав клопотання до апеляційного суду для визначення підсудності, після чого суддя пішла до нарадчої кімнати.

Адвокат Романа Гринкевича заперечує, що його підзахисний хотів утекти з країни.

"О 7 ранку, практично голого, дістали його у квартирі. Це таким чином він перебував на пункті пропуску, таким чином намагався перетнути кордон?" — заявив адвокат.

Адвокат Гринкевича зажадав у слідства надати докази того, що Роман Гринкевич збирався втекти з країни. Крім того, за словами адвоката, Гринкевич нібито дізнався про те, що судом щодо нього подано клопотання про затримання з метою приводу, з новин і збирався сьогодні приїхати до Києва для подання відповідної заяви.

Сам Гринкевич свою провину в постачанні неякісного одягу ЗСУ заперечує, і заявляє, що для того, щоб затвердити одну одиницю товару, необхідно підключити 15 фахівців Міноборони.

"Це дуже смішно. Я просто бачу, що слідчий і прокуратура не в курсі, як приймається товар у Міністерстві оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок цієї одиниці, яку затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони, а також Збройних сил", — заявив Гринкевич на суді.

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Нагадаємо, Роман Гринкевич, син відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, 22 січня був затриманий в Одесі перед спробою перетину кордону. За даними слідства, він приїхав до міста 17 січня і весь цей час готувався до виїзду за кордон. 19 січня суд дозволив затримати підозрюваного.

Справа Гринкевичів

Роман Гринкевич, як і його батько, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, та ще двоє осіб є фігурантами справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Правоохоронці підозрюють, що учасники ймовірної схеми завдали збитків державі на понад 934 мільйони гривень.

У міністерстві заявляли про мільйонні збитки і проведення аудиту після зриву 23 контрактів.

18 січня стало відомо, що сина Гринкевича Романа оголосили в розшук. У ДБР інформували, що злочинна група діяла з початку 2022 року і постачала для ЗСУ неякісну продукцію або не виконувала свої зобов'язання взагалі.

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За даними ЗМІ, у справі Гринкевича було затримано двох фігурантів — Андрія Колотила і Володимира Тимкова. Також повідомлялося про затримання самого бізнесмена — після пропозиції дати хабар у розмірі півмільйона доларів.