"Уникнути відповідальності не вдасться": у ДБР розкрили деталі затримання Гринкевича

За словами правоохоронців, Роман Гринкевич намагався незаконно перетнути кордон, щоб надалі сховатися в одній із країн ЄС, але його успішно затримали.

Related video

У понеділок, 22 січня, в Одесі правоохоронні органи затримали Романа Гринкевича, сина відомого львівського бізнесмена. Очікується, що найближчим часом йому буде оголошено запобіжний захід. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

"Тепер на фігурантів справи чекає покарання. Однак фінальному вироку передує ще багато роботи", — сказала вона.

18 січня Гринкевича-молодшого оголосили в розшук. Згідно з даними Сап'ян, Роман Гринкевич спробував домовитися про незаконний перетин державного кордону з метою подальшого переховування від правоохоронних органів в одній із країн Європейського Союзу. У результаті його затримали.

"Те, що його знайшли і затримали, сигнал для всіх фігурантів кримінальних проваджень і суспільства, що за скоєні злочини уникнути відповідальності не вдасться", — наголосила Тетяна Сап'ян.

Також співробітниця ДБР зазначила, що 22 січня мало відбутися обрання запобіжного заходу для Романа Гринкевича, про який просить слідство у співпраці з прокуратурою. Йдеться про можливість його затримання та утримання під вартою.

"Наголошую, що це тільки початок досудового розслідування. До фінальної стадії ще дуже багато роботи. Я хотіла, щоб усі це розуміли", — наголосила речниця ДБР.

Наразі Гринкевич уже перебуває в Києві, де відбуватиметься засідання суду.

Корупційний скандал навколо родини Гринкевичів: що відомо

Ігор Гринкевич — бізнесмен, пов'язані з яким компанії постачали низькоякісні товари на замовлення Міноборони України. У міністерстві заявляли про мільйонні збитки та проведення аудиту після зриву 23 контрактів. Роман Гринкевич є його сином.

18 січня стало відомо, що сина Гринкевича Романа оголосили в розшук. У ДБР інформували, що злочинна група діяла з початку 2022 року і постачала для ЗСУ неякісну продукцію або не виконувала свої зобов'язання взагалі.

За даними ЗМІ, у справі Гринкевича було затримано двох фігурантів — Андрія Колотила і Володимира Тимкова. Також повідомлялося про затримання самого бізнесмена — після пропозиції дати хабар у розмірі півмільйона доларів.

22 січня Романа Гринкевича, причетного до гучного корупційного скандалу, затримали під час спроби перетнути кордон.