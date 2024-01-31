Стрижка каре — тренд 2024 года: пять вариантов самой модной прически

Стрижка каре является одной из самых популярных трендов в мире причесок. Каре считается универсальной стрижкой, которую спокойно можно делать на разные типы волос. Также она удачно подходит под разные формы лица. Стрижка каре может быть выполнена в разных вариациях: короткое каре, длинное каре, каре с челкой и т.д.

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В 2024 году ожидается, что стрижка каре снова будет одной из самых популярных. Какие варианты этой прически будут в тренде рассказала изданию Who What Wear стилист Афродита Куцуки.

Боб-каре

Боб-каре — это один из вариантов стрижки волос. Этот вариант предлагает срезанные коротко волосы на затылке и боковых частях головы, а передняя часть остается длинной и придает объема. Этот вид прически можно применять как для мужчин. Она создает элегантный и стильный образ, подходит для любого типа лица.

Асимметричное каре

Асимметричное каре

Асимметричное каре (или асимметричная стрижка волос) — это вариант каре, в котором волосы с одной стороны короче, а с другой длиннее. Варианты асимметричного каре могут быть разными, включая сложные комбинации длин волос, слоистый эффект и неровность боковых проборов. Эта прическа часто используется для создания современного и индивидуального образа.

Влоговое каре

Влоговое каре

Влажное каре — это вариант прически, при которой волосы остаются влажными и не подвергаются термическому воздействию — сушке феном или другими средствами для волос.

Это стильная и удобная прическа, которая очень популярна. Чтобы создать влажное каре, сначала помойте волосы шампунем и кондиционером для увлажнения. Затем нанесите гель или мусс на влажные волосы и расчешите их зубчатой расческой. После этого волосы можно зафиксировать лаком для волос, если нужно. Этот вариант прически выглядит стильно и соблазнительно, подходит для любого случая — от повседневных до особых событий.

Текстурное каре

Текстурное каре

Текстурное каре — это один из самых популярных вариаций каре. Этот вариант стрижки придает волосам текстурности и объема. Чтобы создать текстурное каре, парикмахер часто использует технику слоения волос, делая более короткие слои на верху головы и более длинные — на нижней части. Это помогает сделать волосы более объемными.

Каре с челкой

Каре с челкой

Каре с челкой — это вариант прически, в которой волосы укорочены до одной длины ниже ушей, а спереди остается более длинная челка. Это популярная прическа, которая придает лицу кадрирование и может иметь различные вариации в зависимости от пожеланий женщины. Эта прическа имеет свою фэшн-нотку и добавляет роскошности внешнему виду.

Конечно трендовые прически не всегда идеально подходят всем типам людей, поэтому всегда следует

Проконсультироваться со своим парикмахером, который сможет посоветовать вам, что будет подходить именно вам.

Напомним, ранее мы писали о лучших днях для стрижки и окрашивания в феврале 2024 года. Также Фокус рассказывал о 5 мифах о волосах, в которые вы до сих пор верите