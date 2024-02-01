Эд Вествик, звезда "Сплетницы", поздравил невесту с днем рождения (фото)
В начале 2024 года стало известно о помолвке пары. Эми Джексон сказала заветное "да" среди заснеженных гор Швейцарии.
36-летний английский актер Эд Вествик поздравил невесту Эми Джексон, 32, с днем рождения. Кадрами с возлюбленной один из главных героев культового сериала "Сплетница" делится в Instagram с более 10 млн подписчиков.
"С днем рождения, малыш", — лаконично написал Вествик.Важно
В частности, он показал кадры, на которых влюбленные позировали на фоне горных пейзажей, на красной дорожке, среди природы, на публичном мероприятии и тому подобное.
О помолвке пары стало известно совсем недавно. Вествик сделал предложение возлюбленной среди заснеженных гор Швейцарии, а она сказала: "Да".
Избранница актера — мама четырехлетнего сына Андреаса Панайоту, которого она воспитывает от экс-партнера Джорджа Панайоту.
Пара впервые встретилась на гоночной трассе Сильверстоун в 2021 году, где Джексон и Вествик присутствовали на мероприятии Aston Martin. Актер пригласил девушку на двойное свидание за кофе с их собаками, ее пуделем Гербертом и его французским бульдогом Хамфри.
Через год пара обнародовала свой роман, а в начале 2024 года обручилась.
Джексон снималась во многих картинах Болливуда и некоторых американских фильмах. Между тем самая главная роль Вествика — Чак Басс в сериале "Сплетница".
Напомним, звезда "Сплетницы" Келли Резерфорд продемонстрировала на публике платье украинского бренда.
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