Лейтон Мистер, звезда "Сплетницы", стала звездой рекламного кампейна

И явно повторила образы своей героини Блэр Уолдорф

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Лейтон Мистер, звезда культового сериала "Сплетница" возвращается в модную индустрию с новой фотосессией для бренда Farfetch. Об этом пишет Elle.

Рекламная кампания отсылает к фильмам "Дьявол носит Prada" и "Отчаянные домохозяйки". А также к сериалу "Сплетница", который и сделал Лейтон звездой.

[ + – ] Лейтон Мистер в рекламной кампании Фото: Instagram Leighton Meester [ + – ] Лейтон Мистер в рекламной кампании Фото: Instagram Leighton Meester

В рекламной кампании актриса позирует в разных вещах, которые можно найти на Farfetch, и, Блэр Уолдорф явно бы гордилась ее выбором.

Лейтон Мистер примерила черное пальто с белым мехом, платье-майку от Prada из искусственного прозрачного тюля с вышитыми деталями и расшитые пайетками брюки.

Вместе с Лейтон в кампании снялись модель Палома Эльсессер, американский мексикано-американский певец и автор песен Омар Аполло.

[ + – ] Лейтон Мистер в рекламной кампании

"Наша новая кампания посвящена индивидуальному выбору стиля и непревзойденному ассортименту. Мы стремимся подчеркнуть личный выбор и самовыражение в моде и красоте", — сообщили в компании.

Кроме фото в Сети появился рекламный ролик, снятый известным лондонским режиссером Фенном О'Милли, а его саундтрек включает хит Suddenly I See, который звучал в культовом "Дьявол носит Prada".

Напомним, после сериала "Сплетница" Лейтон Мистер не удалось повторить успех, однако она снималась во многих популярных телесериалах, среди которых "Орвилл" и "Последний человек на Земле".

Однако недавно таблоиды писали о том, что Лейтон не сошлась характерами с Блейк Лайвли, еще одной звездой "Сплетницы". Девушки так и не сумели подружиться.