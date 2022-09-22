Лейтон Містер, зірка "Пліткарки", стала зіркою рекламного кампейну

І явно повторила образи своєї героїні Блер Волдорф.

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Лейтон Містер, зірка культового серіалу "Пліткарка", повертається в модну індустрію з новою фотосесією для бренду Farfetch. Про це пише Elle.

Рекламна кампанія відсилає до фільмів "Диявол носить Prada" й "Відчайдушні домогосподарки", а також до серіалу "Пліткарка", який і зробив Лейтон зіркою.

[ + – ] Лейтон Містер у рекламній кампанії Фото: Instagram Leighton Meester [ + – ] Лейтон Містер у рекламній кампанії Фото: Instagram Leighton Meester

У рекламній кампанії акторка позує в різних речах, які можна знайти на Farfetch, і Блер Волдорф явно пишалася б її вибором.

Лейтон Містер приміряла чорне пальто з білим хутром, сукню-майку від Prada зі штучного прозорого тюлю з вишитими деталями та розшиті брюки паєтками.

Разом із Лейтон у кампанії знялися модель Палома Ельсессер, американський мексикано-американський співак і автор пісень Омар Аполло.

[ + – ] Лейтон Містер у рекламній кампанії

"Наша нова кампанія присвячена індивідуальному вибору стилю та неперевершеному асортименту. Ми прагнемо підкреслити особистий вибір і самовираження в моді й красі", — повідомили в компанії.

Окрім фото, у мережі з'явився рекламний ролик, знятий відомим лондонським режисером Фенном О'Міллі, а його саундтрек включає хіт Suddenly I See, який звучав у культовому "Диявол носить Prada".

Нагадаємо, після серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер не вдалося повторити успіх, проте вона знімалася в багатьох популярних телесеріалах, серед яких "Орвілл" і "Остання людина на Землі".

Однак нещодавно таблоїди писали про те, що Лейтон не зійшлася характерами з Блейк Лайвлі, ще однією зіркою "Пліткарки". Дівчата так і не зуміли потоваришувати.