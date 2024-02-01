Супруги отреагировали на ключевые слушания в юридическом комитете Сената США, которые состоялись накануне. Вопрос касается цифровой безопасности детей в сети.

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Меган Маркл и принц Гарри поделились важным заявлением на своем веб-сайте Archewell.

Герцог и герцогиня Сассекские отреагировали на ключевые слушания в юридическом комитете Сената США, которые состоялись накануне.

Во время ключевого слушания Комитета по правовым вопросам в Сенате США родители, чьи дети пострадали в интернете, собрались, чтобы стать свидетелями двухпартийных дискуссий о безопасности детей в сети.

Среди тех, кто оказывает поддержку этим семьям — организация The Archewell Foundation принца Гарри и Меган Маркл.

Герцог и герцогиня Сассекские и соучредители The Archewell Foundation выразили свою поддержку, заявив:

"Мы приветствуем храбрость и решимость тысяч родителей по всей стране, чья адвокация привела к этому слушанию. В течение последних нескольких лет мы проводили время со многими из этих семей, выслушивая их душевные боли и их надежды на срочные изменения, которые необходимы в онлайн-пространстве", — заявили принц Гарри и его жена.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Лучшее в мире воспитание не может защитить детей от этих платформ... Пришло время внести необходимые изменения в источник, чтобы наши дети были в безопасности", — добавили они.

Маркл уже ранее выражала свои опасения как мать, в частности во время "Саммита родителей Фонда Archewell: психическое здоровье в эпоху цифровых технологий" в Нью-Йорке во Всемирный день психического здоровья 2023 года.

"Быть мамой — это самая важная вещь в моей жизни..." — говорила тогда бывшая актриса.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми Фото: Archewell Foundation

Она вспомнила о быстром течении времени в воспитании детей, сказав: "Говорят, что быть отцом — дни долгие, а годы короткие. Поэтому это меня беспокоит, но я также имею много надежды и много энергии благодаря прогрессу, которого мы достигли за прошлый год".

Члены королевской семьи подчеркнули коллективную ответственность и настоятельную потребность в позитивных реформах, чтобы защитить детей от опасностей, которые скрываются за экранами.

Напомним, герцогов Сассекских постигла новая неприятность.

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