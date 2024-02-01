Подружжя відреагувало на ключові слухання в юридичному комітеті Сенату США, які відбулися напередодні. Питання стосується цифрової безпеки дітей у мережі.

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Меган Маркл і принц Гаррі поділилися важливою заявою на своєму вебсайті Archewell.

Герцог і герцогиня Сассекські відреагували на ключові слухання в юридичному комітеті Сенату США, які відбулися напередодні.

Під час ключового слухання Комітету з правових питань у Сенаті США батьки, чиї діти постраждали в інтернеті, зібралися, щоб стати свідками двопартійних дискусій щодо безпеки дітей у мережі.

Серед тих, хто надає підтримку цим сім’ям – організація The Archewell Foundation принца Гаррі та Меган Маркл.

Герцог і герцогиня Сассекські та співзасновники The Archewell Foundation висловили свою підтримку, заявивши:

"Ми вітаємо хоробрість і рішучість тисяч батьків по всій країні, чия адвокація призвела до цього слухання. Протягом останніх кількох років ми проводили час з багатьма з цих сімей, вислуховуючи їхні душевні болі та їхні надії на термінові зміни, які необхідні в онлайн-просторі", — заявили принц Гаррі та його дружина.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Найкраще у світі виховання не може захистити дітей від цих платформ… Настав час внести необхідні зміни в джерело, щоб наші діти були в безпеці", — додали вони.

Маркл уже раніше висловлювала свої занепокоєння як мати, зокрема під час "Саміту батьків Фонду Archewell: психічне здоров’я в епоху цифрових технологій" у Нью-Йорку у Всесвітній день психічного здоров’я 2023 року.

"Бути мамою — це найважливіша річ у моєму житті…" — говорила тоді колишня акторка.

Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми Фото: Archewell Foundation

Вона згадала про швидкий плин часу у вихованні дітей, сказавши: "Кажуть, що бути батьком — дні довгі, а роки короткі. Тож це мене турбує, але я також маю багато надії та багато енергії завдяки прогресу, якого ми досягли за минулий рік".

Члени королівської сім’ї підкреслили колективну відповідальність і нагальну потребу в позитивних реформах, щоб захистити дітей від небезпек, які ховаються за екранами.

Нагадаємо, герцогів Сассекських спіткала нова неприємність.

Також Фокус писав про історію, як Меган Маркл допомогла маленькому бренду ювелірних прикрас залучити мільйонні інвестиції.