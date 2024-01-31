Як Меган Маркл підтримала маленький ювелірний бренд: історія у фото

Це був перший раз, коли члени королівської сім’ї носили вирощені в лабораторії діаманти. Вагітна первістком герцогиня зʼявилася на публіці із сережками Kimai.

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Засновники лондонського бренду вишуканих ювелірних виробів Kimai розповіли, як вони залучили 1,2 млн доларів інвестицій після того, як Меган Маркл одягла пару їхніх діамантових сережок. Про це пише Page Six.

Сідні Нойгауз і Джессіка Ворч зізналися, що вони "запустилися без інвестицій" і змогли переконати дружину принца Гаррі одягнути одну з їхніх речей лише через два місяці.

Під час візиту до благодійної організації Smart Works у 2019 році герцогиня Сассекська, яка тоді була вагітна принцом Арчі, виблискувала в сережках Felicity із жовтого золота від Kimai, які незабаром будуть перезапущені в роздрібній ціні 845 доларів за сережку з трьома діамантовими оченятами, що звисають.

Меган Маркл у 2019 році Фото: Getty Images

Один із співзасновників ювелірного бренду наголосив, що Меган Маркл сама придбала їх.

Ворч пояснила, що після того, як королівська особа одягла сережки, компанія змогла "значно збільшити дохід", що дозволило Kimai залучити 1,2 млн доларів інвестицій.

"Це був перший раз, коли члени королівської сім’ї носили вирощені в лабораторії діаманти", — додала вона.

Меган Маркл у 2019 році Фото: Getty Images

Ювелірна фахівчиня додала, що у 2019 році каміння, вирощене в лабораторії, було "дуже новою та суперечливою темою" і що підтримка герцогині Сассекської "безумовно започаткувала" бізнес. Вони зізнаються, що "достукалися" до королівської персони "холодними листами".

Лондонський бренд Kimai

Герцогиня Сассекська також носила напівкільця Kimai (795 доларів кожна) на "Іграх Нескорених" у 2023 році.

Меган Маркл у 2023 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Кейт Міддлтон після її операції на черевній порожнині.

Також Фокус писав про появу Меган Маркл та принца Гаррі на Ямайці.