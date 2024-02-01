11 признаков стресса, которые никогда нельзя игнорировать

Здоровый образ жизни предусматривает не только правильное питание и физическую активность, важной составляющей также является умение управлять стрессом. На какие признаки стресса ни в коем случае нельзя закрывать глаза.

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Жизнь современного человека полна стресса, тревог и переживаний, которые являются не самыми лучшими спутниками здорового образа жизни. Реакция организма на стресс, вызванная в первую очередь выбросом кортизола, может иметь колоссальные последствия для нашего здоровья. Распознавание признаков повышенного уровня кортизола имеет решающее значение для управления стрессом и предотвращения его неблагоприятных последствий. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Доктор Винит Арора перечислил признаки стресса, которые нельзя игнорировать.

Увеличение веса

Фото: Freepik

Повышенный уровень кортизола может вызвать повышенный аппетит, особенно к нездоровой и калорийной пище. Это, в сочетании со склонностью организма откладывать жир вокруг живота, часто приводит к увеличению веса.

Проблемы с сердцем

Постоянно повышенный уровень кортизола связан с повышенным риском гипертонии, учащенного сердцебиения, сердцебиения и более высокой вероятностью сердечных приступов.

Нарушения сна

Трудности с засыпанием или сном, раннее пробуждение и нарушение режима сна являются частыми индикаторами повышенного уровня гормона стресса. Парадоксально, но, несмотря на нарушение сна, люди могут также страдать от чувства крайней усталости.

Влияние на психическое здоровье

Повышенный уровень кортизола может способствовать повышению уровня тревоги, беспокойства и раздражительности. Более того, хронический стресс может привести к развитию депрессивных симптомов, влияющих как на эмоциональное, так и на физическое благополучие.

Проблемы с пищеварением

Фото: Freepik

Нарушения в работе пищеварительной системы, вызванные стрессом, могут привести к дискомфорту, такому как боли в животе, диарея или запор.

Мышечная слабость.

Воздействие гормона стресса на мышечную ткань может ослабить мышцы и уменьшить общую мышечную массу, влияя на физическую силу и выносливость.

Нарушение иммунитета

Хронический стресс ставит под угрозу иммунную систему, делая людей более восприимчивыми к болезням и инфекциям.

Состояние кожи и волос

Фото: Getty Images

Повышенный уровень кортизола может ухудшить существующие кожные заболевания, такие как прыщи, экзема и псориаз. Кроме того, это может способствовать истончению или выпадению волос, что усиливает эмоциональный стресс.

Когнитивные нарушения

Стресс может ухудшить когнитивные функции, что приводит к трудностям с памятью, концентрацией и принятием решений.

Нарушения менструального цикла

У женщин высокий уровень гормона стресса может нарушить менструальный цикл, вызывая нерегулярность менструаций или изменения менструального цикла.

Проблемы с репродуктивным здоровьем

Стресс и кортизол могут снизить половое влечение и повлиять на репродуктивные гормоны, что потенциально влияет на фертильность.

Понимание и распознавание признаков высокого уровня кортизола — это первый шаг в управлении и смягчении воздействия стресса на наше здоровье. Использование практик снижения стресса, таких как медитации, дыхательные техники, йога, физические упражнения, могут сыграть решающую роль в поддержании сбалансированного и здорового образа жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.