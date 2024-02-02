Звезда "Русалочки" Холли Бейли вышла в свет впервые после рождения первенца
Холли появилась на красной дорожке на церемонии вручения наград Академии звукозаписи. И выбрала потрясающее белое платье.
Холли Бейли, звезда фильма "Русалочка", вышла в свет всего через несколько недель после рождения сына. Актриса и певица появилась на церемонии вручения наград Академии звукозаписи в компании своего бойфренда, рэпера DDG. Об этом пишет Daily Mail.
23-летняя звезда "Русалочки", которая в прошлом году родила своего первенца, сына, которого назвали Хало, выглядела потрясающе в белом платье с декольте.
Платье было украшено белыми блестками и подчеркивало ее фигуру.
А ее 26-летний партнер, с которым она встречается с начала 2022 года, контрастировал с ее белоснежным образом, выбрав черный костюм.
В раннем интервью Холли рассказала, что имя их мальчика, Halo было выбрано DDG, а полное имя малыша — Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший.
Актриса объявила о рождении Хало 6 января через Instagram, разместив видео и фото, на котором она держит его за руку, а запястье малыша украшает золотой браслет, на котором выгравировано его имя.
Напомним, Холли и 26-летний DDG познакомились в соцсетях. Рэпер сначала лайкал ее посты, а потом написал в личные сообщения.
Певица призналась, что интересовалась его творчеством еще тогда, когда он был малоизвестным исполнителем и просто публиковал ролики на Youtube.
"Я выросла на YouTube, всегда следила за молодыми исполнителями и постоянно вдохновлялась ими. Он был одним из них. Потом я про него забыла, а потом он отправил мне сообщение, а остальное уже история", — рассказывала звезда в интервью.
Холли даже трогательно отметила, что ее роман с DDG — это "первый раз", когда она искренне влюбилась.