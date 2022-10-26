"Русалочка" Холли Бейли появилась на красной дорожке в откровенном образе

Образ 22-летней знаменитости был довольно смелым и весьма откровенным.

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Актриса Холли Бейли, которая совсем скоро появится в скандальном фильме Disney "Русалочка", посетила гала-вечер WACO Theatre Centers Wearable Art Gala, организованный Тиной Ноулз-Лоусон и ее мужем Ричардом в поддержку художественных и молодежных программ для африканской диаспоры в США.

Для мероприятия девушка выбрала весьма откровенное черное платье от Georges Hobeika.

Длинное платье с опущенной линией плеча, фасоном "русалка" и огромным каплевидным вырезом спереди, украшенный крупными камнями. Образ актриса дополнила афрокосичками и длинными серьгами.

[ + – ] Холли Бейли

На красной дорожке Холли пришла вместе со своей сестрой — 24-летней Хлое Бейли. Известно, что девушки выступают в дуэте Chloe x Halle. На мероприятие Хлое надела розовое платье с пышной юбкой и рукавами от Aje.

Дополняли этот образ также афрокосички, яркий макияж, крупные украшения с бриллиантами и подвязка в виде драгоценной цепочки на ноге.

Напомним, в июле 2019 года стало известно, что американская певица Холли Бейли сыграет принцессу Ариэль в предстоящем ремейке "Русалочки". Первый тизер-трейлер ремейка вышел 9 сентября этого года.

Под прицел папарацци 22-летняя девушка попадает крайне редко. 11 октября ее заметили в Лос-Анджелесе.