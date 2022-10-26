"Русалочка" Холлі Гейлі з'явилася на червоній доріжці у відвертому образі

Образ 22-річної знаменитості був досить сміливим і відвертим.

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Акторка Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться у скандальному фільмі Disney "Русалочка", відвідала гала-вечір WACO Theatre Centers Wearable Art Gala, організований Тіною Ноулз-Лоусон та її чоловіком Річардом на підтримку мистецьких та молодіжних програм для африканської діаспори у США.

Для заходу дівчина вибрала дуже відверту чорну сукню від Georges Hobeika.

Довга сукня з опущеною лінією плеча, фасоном "русалка" і величезним каплеподібним вирізом спереду, прикрашена великими каменями. Образ акторка доповнила афрокосичками та довгими сережками.

[ + – ] Голлі Бейлі

На червоній доріжці Голлі прийшла разом зі своєю сестрою – 24-річною Клое Бейлі. Відомо, що дівчата виступають у дуеті Chloe x Halle. На захід Клое одягла рожеву сукню з пишною спідницею та рукавами від Aje.

Доповнювали цей образ також афрокосички, яскравий макіяж, великі прикраси з діамантами та підв'язка у вигляді дорогоцінного ланцюжка на нозі.

Нагадаємо, у липні 2019 року стало відомо, що американська співачка Голлі Бейлі зіграє принцесу Аріель у майбутньому ремейку "Русалочки". Перший тизер-трейлер ремейку вийшов 9 вересня цього року.

Під приціл папараці 22-річна дівчина потрапляє вкрай рідко. 11 жовтня її помітили у Лос-Анджелесі.