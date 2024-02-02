12 знаков зодиака: интерсные черты характера каждого знака

Каждый знак Зодиака обладает какими-то особенностями, которые присущи только им. И вот что вам следует знать о знаках Зодиака, включая их сильные и слабые стороны.

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Зачастую люди спрашивают у астрологов вопросы вроде "какие знаки зодиака самые лучшие?", или "худшие". Но астрологи отмечают, это в корне неверно: в астрологии нет победителей или проигравших. Фактически, когда вы начинаете интересоваться метафизическим миром, вы понимаете, что черно-белого мира не существует. И в феврале 2024 года все знаки ждет особенная судьба. О знаках Зодиака пишет Allure.

Каждый знак — это мощная и жизненно важная часть головоломки зодиака. Четыре элемента — знаки воздуха, знаки огня, знаки воды и знаки земли — все работают вместе, чтобы создать всеобъемлющее целое, которое проявляется в вашей жизни как ваши уникальные черты личности. Хотя астрология является чрезвычайно сложным исследованием, наиболее фундаментальный принцип астрологии сосредоточен на 12 знакомых звездных знаках Зодиака. На протяжении веков каждый знак развивал свои собственные ассоциации, включая мифы, животных и цвета, а также свои характеристики. Каждый знак освещен своей собственной точкой зрения, наполненной мощными сильными сторонами и изнурительными слабостями.

С астрономической точки зрения мы знаем, что Солнце не движется, поскольку его стабильность закрепляет всю Солнечную систему. Но с нашей точки зрения здесь, на планете Земля, Солнце находится в постоянном движении. Мы можем зависеть от его ежедневной работы (включая вдохновляющие восходы и впечатляющие закаты), а также от его местоположения на небе. Положение Солнца, которое занимало в момент вашего рождения, известно как ваш "солнечный знак" (иногда называемый "звездным знаком" или "знаком рождения") и является космической стартовой площадкой как для начинающих, так и для профессиональных астрологов.

Ваш солнечный знак определяется датой вашего рождения и представляет вашу основную личность, самоощущение, основные предпочтения, романтическую совместимость и прочее.

Ваши радости, желания, недостатки и страхи делают вас особенными, и когда ваш солнечный знак сочетается с другими планетами и положениями в вашей карте рождения, он создает отличительный небесный профиль, который служит вашим космическим отпечатком пальца.

Также стоит помнить, что 12 знаков Зодиака также разделены на подгруппы: триплицитеты относятся к четырем элементам знака зодиака , из которых в каждой группе имеется по три знака зодиака: Знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец), Знаки Земли (Телец, Дева, Козерог), Знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей), и Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы). Принято считать, что огненные знаки — страстны и энергичны, земные знаки — практичны и приземлены, воздушные знаки — интеллектуальны и любопытны, а водные знаки — интуитивны и эмоциональны.

Продолжая наслаивать астрологические концепции, мы открываем богатую и сложную практику, которая дает понимание нашей истинной сущности. Теперь давайте рассмотрим уникальные личностные качества каждого знака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Первый знак зодиака, Овен любит быть номером один. Естественно, этому динамичному огненному знаку не чужды соревнования. Смелые и амбициозные, Овны с головой погружаются даже в самые сложные ситуации и всегда стараются оказаться на высоте!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Какой знак с большей вероятностью примет шестичасовую ванну, а затем роскошный шведский массаж и декадентский десерт? Телец, конечно! Телец — земной знак, представленный быком. Как и их небесное духовное животное, Тельцы любят отдыхать в безмятежной, пасторальной обстановке, окруженной мягкими звуками, успокаивающими ароматами и сочными вкусами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вы когда-нибудь были настолько заняты, что вам хотелось клонировать себя, чтобы все успеть? Вот вкратце опыт Близнецов. Спонтанные, игривые и очаровательно эксцентричные Близнецы движимы ненасытным любопытством. Этот воздушный знак, символизируемый небесными близнецами, был заинтересован в столь многих занятиях, что ему пришлось удвоить себя.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак плавно переплетается между морем и берегом, символизируя способность Рака существовать как в эмоциональной, так и в материальной сфере. Раки обладают высокой интуицией, и их экстрасенсорные способности проявляются в осязаемых пространствах. Но, как и ракообразные с твердым панцирем, этот водный знак готов сделать все возможное, чтобы защитить себя эмоционально. Чтобы узнать этот знак, вам нужно завоевать доверие!

Лев (23 июля – 22 августа)

Расстелите красную дорожку, потому что Лев прибыл. Страстный, преданный и драматичный Лев — энергичный огненный знак. Они рады принять свой королевский статус: Жизнерадостные, театральные и пылкие Львы любят греться в центре внимания и праздновать… ну, самих себя.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Вы знаете выражение: "Если хочешь, чтобы что-то было сделано, поручи это занятому человеку?". Что ж, это определенно гимн Девы. Девы логичны, практичны и систематичны в своем подходе к жизни. Дева — это земной знак, исторически представленный богиней пшеницы и земледелия, ассоциация, которая говорит о глубоко укоренившемся присутствии Девы в материальном мире. Этот земной знак в душе перфекционист и не боится совершенствовать навыки посредством усердной и последовательной практики.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Баланс, гармония и справедливость определяют энергию Весов. Как кардинальный воздушный знак, Весы представлены весами (что интересно, единственным неодушевленным объектом зодиака), ассоциацией, отражающей стремление Весов к установлению равновесия. Весы одержимы симметрией и стремятся создать равновесие во всех сферах жизни — особенно когда дело касается сердечных дел.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Неуловимый и загадочный Скорпион — один из самых непонятых знаков зодиака. Скорпион — водный знак, который использует эмоциональную энергию в качестве топлива, развивая мощную мудрость как в физическом, так и в невидимом мире. Фактически, необычайную смелость Скорпион черпает из своих экстрасенсорных способностей, что делает этот знак одним из самых сложных и динамичных знаков зодиака.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Этот огненный знак не знает границ. Стрельцы, представленные лучником, всегда стремятся к знаниям. Последний огненный знак зодиака, Стрелец начинает свои многочисленные занятия, гоняясь за географическими, интеллектуальными и духовными приключениями.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Какой ресурс самый ценный? Для Козерога ответ ясен: время. Козерог взбирается на гору прямо к вершине и знает, что терпение, настойчивость и преданность делу — единственный способ подняться на вершину. Последний земной знак зодиака, Козерог, представлен морским козлом, мифологическим существом с телом козла и хвостом рыбы. Соответственно, Козероги умеют ориентироваться как в материальной, так и в эмоциональной сфере.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Несмотря на "воду" в названии, Водолей на самом деле является последним воздушным знаком Зодиака. Инновационный, прогрессивный и бесстыдно революционный Водолей представлен водоносцем, мистическим целителем, дарующим воду или жизнь земле. Соответственно, Водолей – самый гуманный астрологический знак. В конце концов, Водолей стремится сделать мир лучше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Если вы посмотрите в словаре слово "экстрасенс", рядом с ним обязательно будет изображение Рыб. Рыбы — самый интуитивный, чувствительный и чуткий знак зодиака — и это потому, что он последний из последних. Как последний знак, Рыбы впитали в себя все уроки — радости и боль, надежды и страхи, — усвоенные всеми другими знаками. Его символизируют две рыбы, плывущие в противоположных направлениях, что символизирует постоянное разделение внимания Рыб между фантазией и реальностью.

Напомним, ранее Фокус писал о любовном таро-прогнозе на 2024 год для всех знаков Зодиака.